„A fejbeverésről gondoskodnék” – Beindult a cicaharc! Dárdai Blanka meg akarja verni Schóbert Larát

A Brenkaként ismert énekesnő az influenszerkedés mellett, egy ideje nemcsak a színpadon próbálja megállni a helyét, hanem a ringben is. Dárdai Blanka kilenc hónapja kezdte el a bokszot, és ha valaki azt hitte volna, ez csak egy kis testmozgás a részéről, annak most jól odaütött. Sokan Blankát az L.L. Juniorral való viharos kapcsolatából ismerték meg, na de mi történt a báránylelkű kislányként beállított imázsával?

Dárdai Blanka L.L. Juniorral való viharos kapcsolatával vált ismertté (Fotó: Szabolcs László)

Dárdai Blanka bekeményedett

Dárdai Blanka Instagram-posztjában nemcsak arról írt, mennyit adott neki ez az új sport, hanem arról is, hogy egy bizonyos „aranyhalmozóval” szívesen táncolna egyet a ringben.

A tavalyi győztessel úgy bunyóznék. A ’szerény’ mondata után csak még jobban megjött a kedvem. Abból a sok aranyból pattintanék, ha már annyi van

– írta, mintha csak egy hétvégi csajos shoppingról lenne szó. És ha ez még nem lenne elég, jött a mondat, amitől minden kommentelő kiejtette a telefonját:

Ne aggódj, a fejbeverésről gondoskodnék.

Dárdai Blanka párja jelenleg az edzője (Fotó: Instagram)

A célpont nem más, mint Schóbert Lara

Akinek eddig sem kellett a szomszédba mennie némi önbizalomért – Blanka viszont most átnyúlt a kerítésen, és meg is húzta a csengőt.

„Mit gondolsz Lara? Lennél velem egy táncra?” – Tette fel a nagy kérdést, amire ezek után már mindenki várt.

Dárdai Blanka koncertek helyett ezúttal a ringben adja ki magából energiáit (Fotó: Instagram)

Elindult a komment eső

A netes közönség azonnal két táborra szakadt: az egyik fele popcornnal a kézben várja a fejleményeket, a másik szerint ez csak önpromóció. De abban mindenki egyetért: ha valaki ilyen szemtelen stílusban szól be, ott valami készül.

Lara eddig még nem reagált, de ismerve a habitusát, nem kizárt, hogy visszavág. Már csak az a kérdés, hogy kommentben, videóban, vagy – ha már úgyis mindenki ezt akarja – esetleg a ringben?

Egy biztos: ez a cicaharc még csak most indult be igazán.