Rászorulókon segít Curtis - Önkéntes akcióba kezdett

Egy tegnapi posztban mutatta be legújabb kampányát Curtis, ahol az eldobott palackokat fogják jó célra felhasználni. Elmondása szerint már többször is megfigyelte, hogy egy-egy fesztiválos koncertje után mennyi szemetet hagynak a rajongók maguk után és ezért jött az ötlet, hogy a csapatával együtt minden alkalommal saját maguk fogják visszavinni a használt dobozokat a visszaváltó helyekre.
„Sokat gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk még segíteni másokon és mégis olyan dolgot találjunk, ami karitatív és talán még a környezetvédelemhez is köthető” – emelte ki videója elején Curtis, aki folyamatosan próbál segíteni a rászorulókon.
Az idei Ázsia expressz szereplője nem csak a saját, de mások koncertjein is észrevette, mennyien hagyják ott az üres PET palackokat és üdítős dobozokat. A zenész úgy gondolja, rengeteg embernek tud segíteni ezzel az akcióval. A környezetvédelem is fontos Curtisnek, mivel mindez nem csak mások segítése miatt lényeges, hanem a fesztiválok környezetbarátabb mivoltja miatt is.
A kommentelők a felvétel alatt zseniális ötletnek tartják és örülnek, hogy az előadó is felfigyel ezekre az „apró” problémákra és ráadásul nem saját zsebbe kerül majd a pénz, hanem egy nemesebb célt szolgál. Természetesen a banda többi tagja is segít neki ebben a munkában.
Nemrég Curtis esküvőjével szerepelt a címlapunkon, mint ismert Barnai Judit Judie-t vette el feleségül. Curtis felesége oldalán legközelebb a televízió képernyőjén vasárnap, a Tv2 Ázsia Expresszében lesz látható, előző nap, szombaton viszont születésnapját ünnepli a rapper, aki emiatt koncertet ad az újpesti főtéren.
