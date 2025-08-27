Rászorulókon segít Curtis - Önkéntes akcióba kezdett

Egy tegnapi posztban mutatta be legújabb kampányát Curtis, ahol az eldobott palackokat fogják jó célra felhasználni. Elmondása szerint már többször is megfigyelte, hogy egy-egy fesztiválos koncertje után mennyi szemetet hagynak a rajongók maguk után és ezért jött az ötlet, hogy a csapatával együtt minden alkalommal saját maguk fogják visszavinni a használt dobozokat a visszaváltó helyekre.

Reméli, hogy a jótékonysági akciója is akkorát durran majd, mint a Curtis dalok (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Széki Attila Curtis fontos célja a hátrányos helyzetűek segítése

„Sokat gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk még segíteni másokon és mégis olyan dolgot találjunk, ami karitatív és talán még a környezetvédelemhez is köthető” – emelte ki videója elején Curtis, aki folyamatosan próbál segíteni a rászorulókon.

Az idei Ázsia expressz szereplője nem csak a saját, de mások koncertjein is észrevette, mennyien hagyják ott az üres PET palackokat és üdítős dobozokat. A zenész úgy gondolja, rengeteg embernek tud segíteni ezzel az akcióval. A környezetvédelem is fontos Curtisnek, mivel mindez nem csak mások segítése miatt lényeges, hanem a fesztiválok környezetbarátabb mivoltja miatt is.

Curtis rajongói imádják a zöld ötletét

A kommentelők a felvétel alatt zseniális ötletnek tartják és örülnek, hogy az előadó is felfigyel ezekre az „apró” problémákra és ráadásul nem saját zsebbe kerül majd a pénz, hanem egy nemesebb célt szolgál. Természetesen a banda többi tagja is segít neki ebben a munkában.

Curtis Judie mellett találta meg a boldogságát (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

Nemrég Curtis esküvőjével szerepelt a címlapunkon, mint ismert Barnai Judit Judie-t vette el feleségül. Curtis felesége oldalán legközelebb a televízió képernyőjén vasárnap, a Tv2 Ázsia Expresszében lesz látható, előző nap, szombaton viszont születésnapját ünnepli a rapper, aki emiatt koncertet ad az újpesti főtéren.