Még a lélegzet is elakad: ebben az átlátszó ruhában hódított Csuti gyönyörű szerelme a Szigeten

Sudár Bius minden tekintetet magára vonzott különleges fesztiválszettjével. Csuti barátnője egy fehér, áttetsző ruhában jelent meg a Sziget Fesztiválon, amely alatt színben hozzáillő, fehér alsóneműt viselt.

A szettjéhez egy fehér táskát választott, amely harmonikusan egészítette ki megjelenését. Ebben a nyári melegben a vékony ruha nemcsak praktikus választásnak bizonyult, de kiemelte formás alakját is, így nem csoda, hogy minden tekintet rá szegeződött a fesztivál forgatagában.