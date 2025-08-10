Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Még a lélegzet is elakad: ebben az átlátszó ruhában hódított Csuti gyönyörű szerelme a Szigeten

Sudár Bianka
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 13:20
Sudár BiusCsuti
Csuti barátnője fesztiválszettjével magára vonta a reflektorfényt.

Sudár Bius minden tekintetet magára vonzott különleges fesztiválszettjével. Csuti barátnője egy fehér, áttetsző ruhában jelent meg a Sziget Fesztiválon, amely alatt színben hozzáillő, fehér alsóneműt viselt. 

A szettjéhez egy fehér táskát választott, amely harmonikusan egészítette ki megjelenését. Ebben a nyári melegben a vékony ruha nemcsak praktikus választásnak bizonyult, de kiemelte formás alakját is, így nem csoda, hogy minden tekintet szegeződött a fesztivál forgatagában.

Átlátszó ruhában hódított Sudár Bius a Szigeten
Átlátszó ruhában hódított Sudár Bius a Szigeten (Fotó: @sudarbius)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu