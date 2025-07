Csősz Bogi helyretette a rosszindulatúakat

Csősz Boglárka férje még mindig a rajongók kedvenc témája, bár Bogi jó ideje elvált már a török származású Burak Talutól, rendre megkapja, hogy az ő pénze nélkül Bogi sehol nem tartana.

Csősz Boglárka (Fotó: Máté Krisztián)

Csősz Boglárka: „Ezek a saját kapcsolataim”

Az egykori luxusfeleség saját céget vezet és nemrég TikTok-csatornát is indított. Nemrég azzal vádolták kommentben, hogy senki nem lenne, ha pénzes férje nem támogatta volna, de Bogi határozottan elutasítja az ilyen jellegű vádakat. Mint mondja, már akkor is volt valaki, amikor férjével megismerkedtek, hiszen színésznőként dolgozott és saját cége is volt. Az egyik hozzászóló most azt írta: „Gazdag töröktől elvett lóvéból könnyen menőzik, mi lett volna vele nélküle, egy “ZS” kategóriás! Lássunk egy hivatalos belsőépítész diplomát, vagy netán mindenféle papírok nélkül?”

Bogi azonban türelemmel, kellő lazasággal kezeli a dolgot és mindenre van frappáns válasza.

Közgazdász diplomám van és ezen kívül színésznő vagyok, amiről úgyszintén van diplomám, hozzáteszem, egy belsőépítész csapatom van. Én egyébként a beszerzésről gondoskodom és a gyártást felügyelem. Elmondhatom, hogy a városban nagyon sok szép projektben volt lehetőségem részt venni, ehhez azért nem kell több diploma. Egy közgáz diploma is elég ahhoz, hogy nagyon ügyesen beszerezz, eladj és komoly szerződéseket köss.

Bogi elmondta továbbá azt is, hogy volt férje kapcsolataiból nem kellett semmit használnia, kizárólag a saját ismeretségét felhasználva dolgozik.

S hogy mit reagált Csősz Boglárka gyerek témában?

Bogi a villámkérdésektől sem rémül meg, egy szavas felvetésekre, az élet legfontosabb alapvetéseire gyors reagálással válaszolt. Legfrissebb videójából ezek alapján kiderült, hogy szerinte a pénz ugyan fontos dolog az életben, de nem minden. Ezzel szemben a család viszont minden. Egy autónak sportosnak és elegánsnak kell lennie, a barátság megnyugtató dolog, a házasság pedig boldogságot jelent számára. „Gyerek?”

Az még nincs

– zárta rövidre Bogi a legfontosabb kérdést. Hogy tervez-e a közeljövőben, egyelőre nem tudni, mindenesetre egy ideje boldog párkapcsolatban van. Mindketten nagyon sokat dolgoznak és szenvedélyesen imádják a munkájukat, így egyelőre vélhetően nincs terítéken kettejük között ez a téma. Csősz Boglárka párjáról egyébként nem is olyan régen a Palikék című podcast műsorban úgy nyilatkozott, számára nagyon fontos, hogy egy férfi intelligens és világot látott legyen, amit ő tökéletesen megtestesít.