Horváth Tamás ismét elhagyta az országot: „Irány a Vörös-tenger!”

Horváth Tamás szinte fénysebességgel cikázik az országok között, ha éppen nincsen koncertje. A magyar énekes kicsivel több mint egy hónapja fedezte fel párjával, Péterfi Andreával a Maldív-szigeteket, de ismét repülőre pattantak.

Horváth Tamás és párja ismét összepakolták bőröndjeiket. Fotó: SZL

Hello Hurghada! Irány a Vörös-tenger!

- írta legújabb posztjában az énekes, amihez egy képet is mellékelt, amin épp szerelmével élvezik az egyiptomi napsütést.

Horváth Tamás úgy tűnik igazán megérdemli most ezt a kis pihenést, ugyanis az elmúlt hetekben több fesztiválon is fellépett, valamint a Budapest Parkban is egy teltházas bulit tartott. A tömör beosztása mellett pedig még arra is időt szakított, hogy vasárnap elmenjen párjával együtt Jennifer Lopez budapesti koncertjére.