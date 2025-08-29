Beat-et tényleg kihúzta a pokolból Kocsis Máté: mesebeli ajándékot kapott a Fekete Vonat lecsúszott sztárja

Hetek óta követi az ország a Fekete Vonat sztárjának tündérmesébe illő felépülését, aki azután veszített el mindent, hogy a Fekete Vonattal tavaly januárban teltházas koncertet adtak az Arénában. Mint ismert, augusztus elején a Teleki téren kigyulladt az az autó, amelyben a hajléktalanná vált zenész átmenetileg meghúzta magát. Ez volt az a pont, amikor a semmiből megjelent Lukács Adorján, és egy barátja kérését tolmácsolva felajánlotta: amennyiben Beat hajlandó részt venni egy rehabilitáción, egy éven keresztül gondoskodnak a szállásáról, és segítenek kiadni a lemezét, hogy a parkolóból újra visszatérhessen a színpadra.

Beat 2023-ban még L.L. Junior és Mohamed Fatima oldalán állt a Fekete Vonat Aréna koncertjén (Fotó: Mediaworks Archív)

Beat Kocsis Mátétól kaphat új életet

Nem sokkal később maga Beat számolt be róla, hogy kész elfogadni az ajánlatot, és bár még nem találkozott személyesen a jótevőjével, Adorján addig is gondoskodik a szállásáról és a mindennapi dolgairól, amíg el nem érkezik a nagy nap. Később az is kiderült, hogy a jótevő nem más, mint Kocsis Máté, akiről köztudott, hogy mindig is szívén viselte a józsefvárosi zenészek sorsát.

Most azonban újabb szimbolikus mérföldkőhöz ért a zenész, akinek egy számára felbecsülhetetlen értékű ajándékot adtak, hogy még inkább motivált maradjon azon a nehéz úton, amelynek a végén a teljes gyógyulás várja.

Lukács Adorján – aki épp a napokban vette át a Roma Kultúra nagyköveti megbízólevelét – elmondta, hogy Kocsis Máté azért őt kérte fel Beat rehabilitációjának segítésére, mert tudta: korábban is közreműködött már a zenész egyik lemezének kiadásában, és személyesen is jól ismeri őt. Mivel Beat hetek óta együttműködő magatartást tanúsít, a politikus arra kérte Adorjánt, hogy egy jelképes ajándékkal lepjék meg a kitartásáért, ezzel is fenntartva a motivációját, hogy érdemes maradéktalanul végigjárnia a józanság útját, és visszanyernie emberi méltóságát.

Egy rapelőadó életében pedig kevés dolog bír akkora szimbolikával, mint a cipő, amit visel. A hiphop-kultúrában ugyanis a sneakereknek akkora jelentőségük van, mint a rockzenészek számára a kedvenc gitárnak.