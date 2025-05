Beat szívszorító vallomást tett: erre vágyik a Fekete Vonat nehéz sorsú sztárja

Fehér Tibor, azaz Beat egykor a Fekete Vonat rappereként vált ismertté L.L. Junior és Mohamed Fatima mellett, ám az élet csúnyán elbánt vele. A jobb napokat is megélt zenész jelenleg hajléktalanként éli az életét, és egyre aggasztóbb állapotba kerül. Úgy tűnik hiába vágyik a boldogságra, csak egyre lejjebb csúszik. Most közösségi oldalán tett szívszorító vallomást arról, hogy mennyire magányos.

A Fekete Vonat Beatje egyre lejjebb csúszik a lejtőn, a szerelem is hiányzik az életéből (Fotó: Mediaworks Archív)

Beatről hónapok óta csak egyre rosszabb hírek érkeznek, ugyanis amellett, vagy éppen amiatt, hogy a rapper alkoholproblémákkal küzd, az utcára is került, és ez a helyzet nem igazán látszik javulni. Ugyan Kunu Márió igyekszik felkarolni, hiszen az utóbbi időben több közös daluk is megjelent, amik nem is teljesítenek rosszul a zenei megosztókon, de úgy tűnik, ez a kis siker kevés ahhoz, hogy kirántsa az egyébként tehetséges zenészt a gödörből. Legutóbb körülbelül két héttel ezelőtt került ki róla egy aggasztó felvétel a TikTokra, ahogy a Király utcában teljesen szétcsúszott állapotban ácsorog, pontosabban inkább dülöngél. A videó miatt a rajongók már egyenesen az életét féltik, szerintük egyre súlyosabb az állapota.

Beat szerelemre vágyik

Az egykor sikeres rappernek voltak ugyan párkapcsolatai, sőt még egy lánya is született, most mégis egyedül van. Jó ideje annak, hogy a szerencsétlen sorsú rapper utoljára azt érezhette, hogy szeretve van. Beat Facebook oldalán tett szívszorító vallomást arról, hogy mennyire fájdalmas a magány.

Nem jó egyedül. Nagyon nem…

- írta rövid bejegyzésében, ami igencsak sokat elmond arról, hogy a zenész mennyire szenved.

Beat kislánya a világot jelenti számára

A rapper bár kiutat nem talál, mégis elviseli sanyarú sorsát, aminek egyetlen oka a kislánya. A Fekete Vonat egykori sztárja korábban komoly nyilvános háborúba is keveredett amiatt, hogy Rugós Beke szájára merte venni a gyermeket. Akkor magából kikelve őrjöngött, és kijelentette, bárkivel ölre menne, ha a szeme fényéről van szó. Az édesapa olykor közös fotókat is megoszt a gyönyörű pici lánnyal, hiszen elmondása szerint Brilliána az élete.