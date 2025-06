Szerencsekerék: Eljegyzés után gigalagzira készül a TV2 szerencselánya

Eleni és Dávid szerelme az égben köttetett és ezt tudták már kamaszkorukban is, amikor először estek szerelembe egymással. Akkor ugyan csupán néhány hónapot töltöttek együtt, de valahogy a szakítás után is érezték, a búcsú kettejük közt nem végleges. Öt éve újra találkoztak, és ez a találkozás meg is pecsételte a sorsukat. A fiatalok egy hete már jegyben járnak. Kapcsolatukról most a Szerencsekerék szerencselánya beszélt a Borsnak. Balogh Eleni azt is elárulta, hogy lelki szemei előtt már látja az esküvőjüket is.

Balogh Eleni a szerelemben is szerencsés. Eljegyezték a szerencsekerék szerencselányát (Fotó: TV2)

Balogh Eleni a Szerencsekerék szerencselánya hatalmas lagziról álmodik

„A kapcsolatunk gyerekszerelemként indult és három hónapon át jártunk egymással. Jó pár év eltelt, mire újra találkoztunk, de abban egyetértünk ma is, hogy mindketten, mindvégig tudtuk, hogy a kettőnk, közös útja nem véget ért, csak egy időre elágazott.

Dáviddal kapcsolatban mindig az volt az érzésem, hogy ő egészen más, mint bárki, akit csak ismerek.

Jó időben találkoztunk újra és attól kezdve egyikünkben sem volt kérdés többé” – kezdte lapunknak Balogh Eleni, akit Dávidnak valóban sikerült meglepnie a közös nyaraláson azzal, hogy egy vacsora utáni közös fotózás során féltérdre ereszkedett előtte és feltette neki a nagy kérdést. „Őszintén mondom, egyáltalán nem voltam rápörögve a lánykérés témára. Évekkel ezelőtt megbeszéltük, hogy a magam részéről nem sürgetek semmit. Volt ugyan egy sejtésem a nyaralás előtt, de Dávid annyira természetesen viselkedett, hogy sikerült teljesen elaltatnia a gyanúmat” – nevetett a TV2 és a Szerencsekerék új szerencselánya, akinek még nincsenek konkrét tervei az esküvő tekintetében, de egyet biztosan tud… „Annyi biztos, hogy hatalmas lagzit szeretnék, ahol hazai sztárelőadók lépnek fel és buliznak velünk. Szerencsére sok előadó barátunk van, így ezt nem lesz nehéz összehozni. A ruhán és az ételeken még nem gondolkodtam, de ezekkel bőven rá is érünk még. A lényeg, hogy a családunkkal és a barátainkkal együtt egy hatalmasat ünnepelhessünk a nagy napon” – fogalmazott Balogh Eleni.