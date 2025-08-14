Ekkora a baj? A rajongóihoz fordult segítségért Metzker Viki

Metzker Viki igen aktív a közösségi oldalán. Általában szexi fotókkal és videókkal jelentkezik a platformon. Ez részben most is így történt.
A csinos DJ ezúttal egy régebbi bikinis fotót mutatott meg az Instagram-oldalán, amiben segítségért fordult a rajongóihoz. A posztjában azt kérte tőlük, hogy ajánljanak olyan helyeket, ahová szeptember végén elmehetnek a férjével nyaralni.
Megyünk nyaralni majd szeptember legvégén, hova lenne érdemes szerintetek? Még nem döntöttünk, hátha írtok olyat, amit kipróbálnánk mi is, mert még nem voltunk?!
- olvasható Metzker Viki bejegyzésében.
A követői nem is késlekedtek a válasszal, egymás után érkeztek tőlük a javaslatok. A csinos lemezlovasnak így lesz majd választási lehetősége bőven...
Íme a szexi fotó Metzker Vikiről:
