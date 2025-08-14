Ekkora a baj? A rajongóihoz fordult segítségért Metzker Viki

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 14:25
A lemezlovas a közösségi oldalán írt a részletekről.
Metzker Viki igen aktív a közösségi oldalán. Általában szexi fotókkal és videókkal jelentkezik a platformon. Ez részben most is így történt.

Metzker Viki
Metzker Viki a rajongóihoz fordult segítségért Fotó: Instagram

A csinos DJ ezúttal egy régebbi bikinis fotót mutatott meg az Instagram-oldalán, amiben segítségért fordult a rajongóihoz. A posztjában azt kérte tőlük, hogy ajánljanak olyan helyeket, ahová szeptember végén elmehetnek a férjével nyaralni.

Megyünk nyaralni majd szeptember legvégén, hova lenne érdemes szerintetek? Még nem döntöttünk, hátha írtok olyat, amit kipróbálnánk mi is, mert még nem voltunk?!

- olvasható Metzker Viki bejegyzésében.

A követői nem is késlekedtek a válasszal, egymás után érkeztek tőlük a javaslatok. A csinos lemezlovasnak így lesz majd választási lehetősége bőven...

Íme a szexi fotó Metzker Vikiről:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
