Ekkora a baj? A rajongóihoz fordult segítségért Metzker Viki

Metzker Viki igen aktív a közösségi oldalán. Általában szexi fotókkal és videókkal jelentkezik a platformon. Ez részben most is így történt.

Metzker Viki a rajongóihoz fordult segítségért Fotó: Instagram

A csinos DJ ezúttal egy régebbi bikinis fotót mutatott meg az Instagram-oldalán, amiben segítségért fordult a rajongóihoz. A posztjában azt kérte tőlük, hogy ajánljanak olyan helyeket, ahová szeptember végén elmehetnek a férjével nyaralni.

Megyünk nyaralni majd szeptember legvégén, hova lenne érdemes szerintetek? Még nem döntöttünk, hátha írtok olyat, amit kipróbálnánk mi is, mert még nem voltunk?!

- olvasható Metzker Viki bejegyzésében.

A követői nem is késlekedtek a válasszal, egymás után érkeztek tőlük a javaslatok. A csinos lemezlovasnak így lesz majd választási lehetősége bőven...

Íme a szexi fotó Metzker Vikiről: