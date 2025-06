"Jelentéktelen emberekkel nem állok le vitatkozni" – Balhé van, Metzker Viki kegyetlenül összeveszett egy rajongóval

A Rádió 1 gyönyörű sztárja szerint azzal nincs semmi baj, ha valaki megosztó személyiség. Metzker Viki azt viszont nem fogadja el, hogy divatos manapság beleállni valakibe csak azért, mert nem tetszik a külseje másoknak.

Hiába a negatív kommentek, Metzker Viki férje és a kisállatok is rajonganak a szőke bombázóért (Fotó: Facebook/Rádió 1)

Metzker Viki balhé: csattanós választ adott a bántó kommentelőnek

Elképesztően nagy népszerűségnek örvend a Rádió 1 sztárja, csak Instagram-oldalán 265 ezren követik. Rajongói hűségét igyekszik is meghálálni azzal, hogy nem csak a szakmai sikereibe enged betekintést, de gyakran a magánéletébe is, sőt! Metzker Viki szexi fotókkal is rendszeresen kényeztetni őket. Meglepő ugyan, de valaki még ezekkel a képekkel sem elégedett, korábban ugyanis volt már rá példa, hogy a kommentelők beleálltak alakja miatt, most pedig valami hasonló történt. A híres dj egyik fotója alatt egy férfi gusztustalan stílusban beszólt neki, hogy karjai miért vannak "összefirkálva". A kommentelő szerint Vikiből, a jó csajból egy sza**á tetovált liba lett.

Számomra jelentéktelen emberekkel nem állok le vitatkozni. Szellemi szintekről meg pláne nem, hiszen nem én írkálok nettó balgaságokat a te posztjaid alá. Azt hiszed ez a felesleges sértegetés érdekel? Max annyira, hogy plusz elérést generál a posztnak, további jó vergődést!

– adott a csattanós választ a lemezlovas.

Hosszú posztban állt ki sorstársai mellett

Ez a fajta sértegetés végül annyira mélyen érintette a Rádió 1 lemezlovasát, hogy egy egész posztot szánt neki.