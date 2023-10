Fény derülhetett Azahriah sikerének titkára – megdöbbentő, miről pletykálnak a zenészek

Napok óta a 21 éves énekestől hangos a sajtó. Azahriah történelmet ír, ugyanis jövőre tripla koncertet ad a Puskás Arénában. A hirtelen jött siker sokaknak szúrja a szemét. Irigyei eddig is szép számmal akadtak – csakúgy, mint ahogy hirtelen sokkal több barátot tudhat magáénak –, most egy újabb támadási pontot találtak rajta. Zenész körökben azt pletykálják, sikere a mesterséges intelligenciának is köszönhető. De ha így is van, mi ezzel a baj? Semmi! Manapság mindenkinek adott a lehetőség, hogy éljen azokkal a huszonegyedik századi technológiákkal, amikről tíz-húsz évvel ezelőtt nem is gondoltunk volna, hogy valaha megvalósul. Az iparági szóbeszéd szerint Azahriah és csapata arra használja az AI technológiáját, hogy a lehető legtrendibb zenei alapot, hangulatot megalkossák a dalokhoz, ezzel maximalizálva a sikert. Ez ha igaz, ha nem, Azi sikere jelenleg egyértelműen látszik a számokon.

Azahriah-n újabb támadási pontot találtak (Fotó: Dodó Ferenc)

Mit mond a szakértő?

A fiatal énekes, dalszerző-producert, Fehér Hollót kérdeztünk, hogy szakmailag is egy kis bepillantást nyerjünk, mit is jelent az, ha valaki mesterséges intelligenciát használ alkotásához. És itt nem csak egy dalról beszélünk, hiszen számos iparágban nyújt már segítséget az MI.

Ma már szinte minden producer használ mesterséges intelligenciát, de lehet, hogy ez még sokaknak új.

Az AI térhódítása pár évvel ezelőtt kezdődött meg – kezdte a zeneszerző a Borsnak. – Ugyanolyan eszköz, mint egy program, vagy egy hangszer. Aki versenyben akar maradni, él a legújabb eszközök használatával. Ami az emberiség számára kérdés, hogy mennyire tudja átvenni a mesterséges intelligencia az emberek munkáját. Szerintem emiatt senkinek sem kell aggódni, mert erre nem fog sor kerülni.

Mint producer tapasztalom, amikor valaki engem kér meg, hogy készítsek neki zenét, megpróbálja körülírni, mit is szeretne, ebben tudok én segítséget nyújtani.

Erre az AI képtelen – fejtette ki véleményét a zenész.

Fehér Holló szerint a producerek nagy része már használja a mesterséges intelligenciát (Fotó: Móricz István)

De hogy egy szakember, egy zenész meg tudja-e állapítani egy adott dalról, hogy valóban használtak-e hozzá mesterséges intelligenciát, erre is a fiatal zeneszerző adott választ.

– Nem. Olyan szintű morfolások, hangváltoztatások vannak már a zenékben, hogy nem lehet megállapítani, miből és hogyan készült. Elképesztő hangokat bír generálni az AI. Viszont itt jön be a kreativitás, ami egy olyan emberi tényező, amire egy program képtelen, hiszen csak adott adatokból tud „ollózni”, és sosem fog olyanokra gondolni, amit egy ember újabb és újabb metódusokat el tud indítani.

Ha Azahriah használja is, az csak egy dolgot jelent, hogy ő egy olyan modern producer, aki a technikai trendeket is beépíti a munkájába

– árulta el lapunk érdeklődésére Holló, akinek éppen tegnap volt klip premierje, és nem mellesleg ő szintén használta a mesterséges intelligenciát ehhez a dalához.

A végeredmény itt csekkolható le: