Előkerült Ajsa Luna kínos X-Faktoros produkciója – Puskás Peti szétszedte

Alig csitult el a botrány Ajsa Luna augusztus 20-i fellépése körül, máris újabb felvétel került elő az énekesnőről. A közönség még mindig nem felejtette el, amikor a Műegyetem rakparton ülve, cigarettával a kezében adta elő a Himnuszt, aminek köszönhetően a közösségi médiát elárasztották a felháborodott kommentek. Sokan tiszteletlenséggel vádolták, mások szerint viszont csak egy fiatal művész lázadó gesztusáról volt szó. Ajsa azóta próbálta tisztázni magát, hangsúlyozva, hogy nem állt szándékában meggyalázni a Himnuszt, és nem volt cigaretta a szájában, csupán a saját stílusában akarta közvetíteni a nemzeti érzést.

Ajsa Luna Himnusza sokaknál kiverte a biztosítékot (Fotó: Facebook)

Puskás Peti szerint Ajsa Luna potyára indult el a tehetségkutatón

Most azonban egy rég elfeledett X-Faktoros válogatófelvétel került napvilágra, amely új megvilágításba helyezi a történteket. A fiatal, akkor mindössze 17 éves szentendrei lány a zsűri előtt állt, reményekkel telve, amikor a mentorok – ByeAlex, Puskás Peti, Radics Gigi és Gáspár Laci – értékelték a produkcióját. A videón jól hallható, ahogy Peti ridegen közli: „Ez a hang kevés ehhez a versenyhez”. Radics Gigi csupán annyit mondott: „Kár érte, szép kiscsaj volt". A kamera pedig mindent rögzített: Ajsa könnyekben tört ki, a folyosón családja próbálta vigasztalni, ő pedig csak kétségbeesetten ismételgette: „rossz volt?”

Megtört kislányból lázadó

Ez a pillanat most, évekkel később újra előkerült, és különös kontrasztban áll a Himnusz körüli botránnyal. Akkor egy megtört, elutasított tinédzsert láttunk, akinek álmai szertefoszlottak egyetlen mondat után. Ma pedig egy ország előtt áll, ahol sokan hőbörögnek miatta, mások pedig épp ezért rajonganak érte. A két felvétel együtt tökéletesen mutatja, hogyan vált a korábban kiszolgáltatott lányból egy sokakat provokáló, vitákat kiváltó előadóvá, aki sokszor extrém dalszövegekkel borzolja a kedélyeket.

Nagy Feró és még nagyon sok elismert hazai előadó kifogásolta Ajsa performanszát (Fotó: Szabolcs László)

Vége a karrierjének?

A kérdés most az, vajon hogyan reagál Ajsa Luna erre a régi, megalázó pillanat felbukkanására. Befogja a múltat, vagy vállalja, hogy a sebek és kudarcok is hozzátartoznak a pályájához? Egy biztos: a Himnusz körüli ügyet még mindig nem felejtette el a közvélemény, amit a lemondott fellépése is jól mutat. A most előkerült videó pedig csak tovább ronnthat a helyzetén. Ajsa Luna egyszerre vált az elutasítás és a provokáció szimbólumává – és úgy tűnik, ennél nagyobb bulvárdrámát keresve sem lehetne találni.