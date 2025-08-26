Balázsék beszóltak Király Lindának: szerinte ő örült Ajsa Luna Himnusz előadásának

A Rádió 1 Balázsék című műsorában rendszeresen terítékre kerülnek azok az olyan botrányok, mint például Ajsa Luna esete is, aki az államalapítás ünnepén az augusztus 20-ai fellépésén előadta a Himnuszt, vagy legalábbis próbálta. A videó szinte futótűzként terjedt az interneten, hiszen szinte mindenki kiborult azon, hogy a fiatal lány a színpad szélén ülve, cigarettával a kezében, sőt sokak szerint flegmán és hamisan adta elő Kölcsey Ferenc költeményét. Ráskó Eszter azonban nem csak neki szólt be, hiszen felemlegette Király Linda Himnusz előadását is.

Sebestyén Balázs és Ráskó Eszter is beszólt Ajsa Luna Himnusz éneklésére, sőt még Király Linda is szóba került (Fotó: Archív / hot! magazin)

Mint tudjuk, nem csak az Lunának gyűlt meg a baja ezzel a magasztos szerzeménnyel, hiszen sok évvel ezelőtt Király Lindának is beletört a bicskája, amit az ország nem igazán enged neki elfelejteni. Ráskó Eszter most eszébe is juttatta ezt a fiaskót, sőt kijelentette, örülhet, hogy végre valaki más is így járt.

„Az van gyerekek, hogy ez az egész dolog Amerikából indult ki, mert az ő himnuszuknak az eléneklése koncerten ott egy tök bevett szokás, Jimi Hendrix is elgitározta. De nálunk ez nem működik, nem is működött igazából soha, emlékezzünk csak vissza” – kezdte Rákóczi Feri a véleménynyilvánítást.

Ennek a helyzetnek egyetlen egy ember örült szerintem az egész országban, Király Linda, hogy végre lekerült róla ez az átok

– fűzte hozzá viccelődve Eszter.

Igen, a 20 éves Király Linda átok véget ért, mert mindenki a magyar származású Ajsa Lunával foglalkozik, aki üldögélve, cigarettával a kezében adta elő

– folytatta Sebestyén Balázs is a poénkodást.

Rákóczi Feri Tóth Gabi Himnusz előadását is felemlegette, egyik énekest sem kímélték, aki eddig ezzel próbálkozott (Fotó: Bencsik Ádám)

Balázsék elárulták a véleményüket Ajsa Luna koncertjéről

A rádiós trió azt is elárulta, ők maguk mit gondolnak a kialakult helyzetről. Véleményük szerint valóban nem volt jó döntés a produkció.

„A Himnusznak az ilyen jellegű feldolgozása az nem való. Más dalokat el lehet máshogy énekelni, de a Himnusz az úgy van, ahogy van. Nem lehet másként énekelni, Amerikában lehet, de nálunk ez valahogy nem fér bele” – jelentette ki határozottan Feri.

Ha belegondoltok, akkor nem véletlen, hogy a focimeccseken meg sehol nem énekli más. Egy-két próbálkozás volt ezzel kapcsolatban, hogy énekelje Tóth Gabi, vagy Király Linda, vagy akárki más, de tudjuk, hogy nem sikerült. Valamiért ez nálunk nem megy át. A himnuszunk az valamiért egy szent dolog, amihez nem szabad nyúlni

–tette még hozzá.