Szent István Nap 2025: hatalmas nevekkel ünnepelhetünk!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 09:36
HOBO, Bodrogi Gyula, a Hooligans és Szulák Andrea is a fellépők között az ünnep csúcspontján.
A Szent István Napi ünnepségsorozat csúcspontján, augusztus 18. és 20. között Budapest több pontján a magyar zenei és kulturális élet legkiválóbb képviselői szórakoztatják a közönséget. A fellépők között van többek között HOBO, a Hooligans, Curtis, Szulák Andrea, Bodrogi Gyula, Palya Bea, Bereményi Géza, Für Anikó, a Kaláka, Járai Márk, a Magashegyi Underground, Vecsei H. Miklós, Pál István Szalonna és Bandája és Fűzy Gábor is. A háromnapos programkavalkád ingyenes koncertekkel, irodalmi estekkel és családi programokkal teszi felejthetetlenné az államalapítás ünnepét.

 

Vigadó Piano a Duna-korzón (augusztus 18–20.)

Vigadó téren a Duna-korzó hangulatához illeszkedve a legkedveltebb dallamok csendülnek fel. A zenei kínálat a francia sanzonoktól a latin ritmusokon és az amerikai jazzen át a legnagyobb magyar slágerekig terjed. A fekete-fehér billentyűknél olyan bárzongorista legendák játéka szórakoztatja a közönséget, mint Nyári GyulaFűzy Gábor és Lakatos Pecek László. Az esték fényét pedig olyan sztárvendégek emelik, mint augusztus 18-án Szulák Andrea és Malek Andrea, valamint augusztus 19-én Szőke Nikoletta és Berki Tamás.

 

Csárdafesztivál a Vörösmarty téren (augusztus 16–20.)

Vörösmarty téren a gasztronómia és a népzene elválaszthatatlan párost alkot. Miközben a csárdák a tradicionális magyar konyha legjavát kínálják – a látványkemencében sült rétestől a malacsütésig –, augusztus 18-20. között pedig a színpadon a népzene és néptánc legismertebb képviselői váltják egymást. A fergeteges hangulatról többek között a Duna Művészegyüttes, a Fitos Dezső Társulat és a jubileumi koncertet adó Pál István Szalonna és Bandája (augusztus 20.) gondoskodik.

Varázsliget a Városligetben (augusztus 19-20.)

A családokat a Városligetben a Varázsliget várja. A gyerekeket többek között apród- és hercegnőképző, vidám bábelőadások és a Vuk filmvetítése is szórakoztatja. A programok csúcspontjaként augusztus 20-án Süsü, a sárkány hangját kölcsönző Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze lép a közönség elé egy beszélgetésre.

Hősök útja a Budai Várban (augusztus 20.)

A történelem iránt érdeklődőket augusztus 20-án a Budai Várban a Hősök Útja program várja. Hagyományőrzők és színészek látványos jelenetekben idézik fel a magyar történelem sorsfordító pillanatait, többek között Szent István államalapítását és az egri nők hősies helytállását.

Road Movie Live a Műegyetem rakparton (augusztus 19–20.)

Műegyetem rakpart ismét a legnépszerűbb hazai pop és rock zenekaroktól lesz hangos. Az ingyenes nagykoncerteken augusztus 19-én színpadra lép a Dont Stop The Queen, a Hooligans és az Irie Maffia, míg augusztus 20-án Ajsa LunaCurtis és a Road zenekar szórakoztatja a közönséget.

Kreatív Fesztivál és Művészkert a Millenárison (augusztus 18–20.)

Millenáris Parkban a zene és irodalom találkozásának ad otthont a Művészkert, miközben a Kreatív Fesztivál dizájn workshopokkal is várja az érdeklődőket. A fellépők névsora lenyűgöző: augusztus 18-án színpadra lép Vecsei H. Miklós a Qjúb formációval, amelyet követően levetítésre kerül a Ványa Bácsi – Buborékkeringő című film. Augusztus 19-én előadást tartanak Dr. Ferencz Orsolya – űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Juhos Norbert – HUNOR-program küldetésmenedzser, Dr. Balázs Boldizsár – HUNOR-program kutatás-fejlesztési igazgatóhelyettes, Dr. Sydó Nóra – HUNOR-program kiképzésért és fizikai felkészülésért felelős vezető orvos és Farkas Bertalan Magyarország első űrhajósa, valamint Boldog Ádám – csillagász, a Svábhegyi Csillagvizsgáló tudományos segédmunkatársa, bemutató csillagász és Fockter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza, az estét pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című film vetítése zárja. Augusztus 20-án fellép a 80 éves HOBO, a KalákaPalya Bea Tóth Krisztinával és Cseri Hannával, valamint Járai Márk, Bereményi Géza és Für Anikó.

 

Kedvezmények és különleges ajánlatok a Szent István Nap alatt

A rendezvénysorozat ideje alatt a látogatók számára az alábbi kedvezmények és ajánlatok érhetők el.
Kedvezményes étel- és italárak a SZIN pontokon 

  • Szentkirályi Ásványvíz (0,5 l): 250 Ft
  • Pepsi, Pepsi Max (0,5 l): 420 Ft
  • Csapolt Borsodi (0,4 l): 380 Ft
  • Dobozos Borsodi (0,5 l): 430 Ft
  • SZIN Rézangyal pálinkák (4 cl): 850 Ft
  • Streit-Zágonyi bor (dl): 260 Ft
  • Bécsi perec (sajtos, sós, magos): 356 Ft
  • Pogácsa (sajtos, tepertős): 275 Ft
  • Pirulo görögdinnye-alma jégkrém: 420 Ft  

Kiemelt partnereknél a Szent István Nap rendezvénysorozat ideje alatt kedvezményes szállás-, gasztronómia-, és kulturális ajánlatok érhetők el. Bővebb részletek a honlapon: https://www.szentistvannap.hu

