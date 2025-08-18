Szent István Nap 2025: hatalmas nevekkel ünnepelhetünk!

A Szent István Napi ünnepségsorozat csúcspontján, augusztus 18. és 20. között Budapest több pontján a magyar zenei és kulturális élet legkiválóbb képviselői szórakoztatják a közönséget. A fellépők között van többek között HOBO, a Hooligans, Curtis, Szulák Andrea, Bodrogi Gyula, Palya Bea, Bereményi Géza, Für Anikó, a Kaláka, Járai Márk, a Magashegyi Underground, Vecsei H. Miklós, Pál István Szalonna és Bandája és Fűzy Gábor is. A háromnapos programkavalkád ingyenes koncertekkel, irodalmi estekkel és családi programokkal teszi felejthetetlenné az államalapítás ünnepét.

Vigadó Piano a Duna-korzón (augusztus 18–20.)

A Vigadó téren a Duna-korzó hangulatához illeszkedve a legkedveltebb dallamok csendülnek fel. A zenei kínálat a francia sanzonoktól a latin ritmusokon és az amerikai jazzen át a legnagyobb magyar slágerekig terjed. A fekete-fehér billentyűknél olyan bárzongorista legendák játéka szórakoztatja a közönséget, mint Nyári Gyula, Fűzy Gábor és Lakatos Pecek László. Az esték fényét pedig olyan sztárvendégek emelik, mint augusztus 18-án Szulák Andrea és Malek Andrea, valamint augusztus 19-én Szőke Nikoletta és Berki Tamás.

Csárdafesztivál a Vörösmarty téren (augusztus 16–20.)

A Vörösmarty téren a gasztronómia és a népzene elválaszthatatlan párost alkot. Miközben a csárdák a tradicionális magyar konyha legjavát kínálják – a látványkemencében sült rétestől a malacsütésig –, augusztus 18-20. között pedig a színpadon a népzene és néptánc legismertebb képviselői váltják egymást. A fergeteges hangulatról többek között a Duna Művészegyüttes, a Fitos Dezső Társulat és a jubileumi koncertet adó Pál István Szalonna és Bandája (augusztus 20.) gondoskodik.

Varázsliget a Városligetben (augusztus 19-20.)

A családokat a Városligetben a Varázsliget várja. A gyerekeket többek között apród- és hercegnőképző, vidám bábelőadások és a Vuk filmvetítése is szórakoztatja. A programok csúcspontjaként augusztus 20-án Süsü, a sárkány hangját kölcsönző Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze lép a közönség elé egy beszélgetésre.