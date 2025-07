Brutális robbantásról terjed kamuvideó: Zacher Gábor őrjöng, a rendőrséghez fordult

Láttam a videót, bár már négy nappal ezelőtt is felrobbantam egyszer. Az az igazság, hogy most már kezd tele lenni a tököm az egész dologgal, és fel fogom jelenteni, ez egészen biztos. Amikor megjelennek mindenféle hirdetések azzal kapcsolatban, hogy én feltaláltam valamilyen csodaszert, arra még azt mondja az ember, hogy elmegy. De amikor ilyen jellegű visszaélések történnek, és a kollégám megdermedve hív fel, hogy ez igaz-e, az egy másik szint. Belegondolok, hogy a feleségem ezt látja valahol, és éppen nem veszem fel a telefont, mert dolgozom, nagyon gáz. Eddig már több ilyet is feljelentettem, de 6 hét után mindig lezárták a nyomozást, mert nem találták meg az elkövetőt