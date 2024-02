Intim titkot árult el Zacher Gábor: ezért nem hord alsógatyát

Zacher Gábort az ország toxikológusaként ismerték meg az emberek. Komoly véleményei rengeteg hallgatóra találnak például a rekreációs szerhasználat és prevenció területén, de a szakember most a Mutasd Magad! podcast műsorban megosztott magáról pár olyan dolgot is, amit eddig még nem hallottunk. Kiderült, hogy allergiája miatt dolgozik azon a szakterületen, ami által most rengetegen ismerik.

Zacher Gábor allergiája a karrierjét is befolyásolta – Fotó: Matey István

Fel kellett hagyjon szakterületével

Az orvos eredetileg baleseti sebészként végzett, de allergiája miatt fel kellett hagyjon szakterületével, ugyanis nem használhat gumikesztyűt! Tulajdonképpen, ahogy ez kiderült, utána vált végül belőle toxikológus. Dr. Zacher elárulta azt is, hogy oxiológusként is dolgozik, ami sürgősségi orvostant jelent.

– Eredetileg én baleseti sebészként indultam és abból le is szakvizsgáztam, aztán jött a gumiallergiám, ami miatt neoprén, vagy vinyl kesztyűt használok, mert a gumitól irritált, bőrhibás lesz a bőröm – kezdte a toxikológus, akinek ez nem csak a karrierjét, de az életét is nagyban megnehezíti.

A főorvos nem hordhat alsógatyát - Fotó: Flajsz Péter

Megnehezíti Zacher Gábor hétköznapjait

Rengeteg olyan hétköznapi tárgyunk, ruhadarabunk van, amiben található gumi. Ezek nem kedveznek az orvos bőrének, így egészen sok dolgot kerülnie kell...

Nem, azt sem hordok!

– csapta le a műsorvezető magas labdáját az orvos, aki az óvszerre utalt nevetve, majd egy titkot is elárult.

– Elárulok egy titkot, alsógatyát sem hordok. Azon egyszerű ok miatt, mert gumi van benne. Most nem mondom azt, hogy megmutatom, de elhiheted – mondta viccesen Zacher Gábor, aki elmondta, hogy bár megnehezítette allergiája a számításait, de mindig is orvos akart lenni életében, csak addig kacsintott ki a szakmából állatgondozóként, míg fel nem vették az egyetemre.