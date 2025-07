Képeken Vajna Tímea útja a dupla anyaságig

Vajna Tímea élete az utóbbi egy évben gyökeresen megváltozott. A hosszú évek küzdelmei után most végre anyaként élheti meg a legszebb pillanatokat – sőt már kétszeres anyaként, a napokban ugyanis megszületett máosdik gyermeke is.

Vajna Tímea életében egy teljesen új fejezet nyílt (Forrás: Instagram)

Vajna Tímea a császármetszés mellett döntött

Vajna Tímea, ma már Palácsik-Ráthonyi Tímea, végre elmondhatja magáról: édesanya lett – méghozzá kétszeres. Hatalmas utat tett meg a gyermekáldásig, amelyről korábban nyíltan és őszintén beszélt a nyilvánosságnak. A sors különös ajándékaként a 2025-ös év elején született meg kisfia, Ben, béranya segítségével, most pedig világra jött kislánya, Hailey is – akit már saját maga hordott ki.

A hír, hogy Vajna Tímea második gyermeke megérkezett, óriási örömöt jelentett nemcsak a családnak, hanem a követőinek is. A kis Hailey születését Kandász Andrea jelentette be a Mokkában, megerősítve: az anya és a baba is jól vannak. A császármetszéssel világra jött kislány érkezése különösen izgalmas pillanat volt, hiszen Tímea már elmúlt 42 éves, és a terhesség komplikációk lehetőségét is magában hordozta.

Vajna Tímea férje mellett újra megtalálta a teljes boldogságot (Forrás: Instagram)

Béranyaság és lombikprogram

Tímea korábban többször beszélt arról, milyen nehézségeken ment keresztül az anyaság felé vezető úton. Tizenöt hormonkezelés, tizenhét műtét és négy vetélés után választotta a béranyaságot, így születhetett meg kisfia. A Vajna Tímea Instagram-oldalán akkor is megosztotta érzéseit, elárulva: eleinte féltékenységet érzett a béranyára, de végül megbékélt a döntéssel, és mély emberi kapcsolat alakult ki közöttük. A megfelelő béranya kiválasztásánál számára nemcsak az orvosi alkalmasság, de az empátia és lelki összhang is döntő szerepet játszott.

A kisfiú érkezése után szinte azonnal újabb csoda következett: Vajna Tímea terhes lett, méghozzá lombikeljárás révén. A várandósság Tímea számára egy különleges spirituális folyamat része volt: elmondása szerint Andy Vajna sírjánál talált rózsaszín Mickey egér figura is azt sugallta számára, hogy nincs egyedül.