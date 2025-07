Tornóczky Anita végig támogatta Vajna Tímeát a terhessége során: „Együtt küzdöttük végig ezt az utat!”

Vajna Tímea megszült – az örömhírt Kandász Andrea jelentette be váratlanul a Mokka élő adásában. Az anyuka és a kis Hailey is jól vannak, a boldogság pedig határtalan. Bár az első fotók már elkészültek, Timi egyelőre nem osztotta meg őket a nyilvánossággal. Tornóczky Anita, aki szintén hosszú utat járt be az anyaságig, különösen meghatódott, amikor értesült a kislány születéséről.

Vajna Tímea kislánya megszületett (Fotó: Instagram)

Vajna Tímea gyermeke 9 hónappal Ben után érkezett

Timi tudatta velem hogy mikor érkezik, nagyon boldog vagyok, hogy megszületett Hailey. Együtt küzdöttük és jártuk végig ezt az utat. Volt olyan, amikor javasoltak nekem egy infúziós terápiát, amit Amerikából kellett beszereznem és ebben Timi segített – felíratta, beszerezte, majd elküldte nekem. Miközben ő is küzdött, engem is támogatott. Ez hatalmas dolog, nagyon hálás vagyok neki ezért. Aki benne van ebben, az tudja, milyen embert próbáló – testileg és lelkileg egyaránt

– mesélt meghatottan Vajna Tímea terhességéről Anita a Borsnak.

Tornóczky Anita üzent az édesanyának és a babának is

A műsorvezető a lapunkon keresztül megható üzenetet küldött az immáron kétgyerekes anyukának és a kis Hailey-nek is.

Timinek azt üzenem, hogy kösse fel a gatyáját! Két ilyen pici gyerek – Ben és Hailey – elképesztő kihívás. A korkülönbség is alig 9 hónap, ez nem lesz könnyű, de ő meg fogja csinálni. Haileynek pedig azt üzenem, hogy nagyon-nagyon várták őt. Ennél szeretőbb anyukát nem is kívánhatott volna. A legjobb helyre született

– fogalmazott.

A lombikprogram megviselte Palácsik-Ráthonyi Tímeát és őt is

Anita és Timi sorstársak, hiszen mindketten több lombikprogramon mentek keresztül, mire megvalósult életük álma. Az út pedig tele volt nehézségekkel.

„Tele vagy ilyenkor hormonnal, ami megviseli a tested és a lelked is. Vizesedsz, hangulatingadozásaid vannak. És ha nem sikerül elsőre, minden próbálkozás egy újabb lelki teher. Ez olyan, mint a gyász, embert próbáló. Nemcsak a nőnek, a férfinak is. Ez tényleg egy érzelmi hullámvasút” – vallotta be Anita.

A 45 éves édesanya szerint azonban pont jókor érkezett az életébe a kisfia, akiért minden nap hálát ad.

Nem lett volna ennyi időm és türelmem 15 éve. Most tudok igazán jó anyukája lenni és mindent jól csinálni. A kisfiam most lesz 8 hónapos, és még egyszer sem betegedett meg. Egészséges, okos, gyönyörű – valódi csoda

– zárta meghatottan.