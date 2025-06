„Az imáim teljesültek” – nagy a boldogság, záporoznak a kommentek Vajna Timi fotói alatt

Várandósság vs. béranyaság. A 3. Képen boldog voltam, mert a kisfiunk már úton volt és a tündéri béranyának örökké hálás leszek, de közben mérhetetlen lelki fájdalmat éltem át, hogy nem vagyok jó.. a szervezetem képtelen kihordani egy babát, nem éreztem magam nőnek... marcangoltam magamat, hogy nekem miért nem sikerül, éppen méhpolip műtétre vártam.. de az imáim teljesültek... Megtaláltam a megfelelő kezeléseket és most már pár héten/ napon belül a kislányunk is megszületik Akinek endometriózisa van, a lombik embrió beültetés előtt mindenképp csináljon egy 6 hetes Lupron injekció kúrát, ami leviszi a méhnyálkahártya gyulladást és nem győzöm hangsúlyozni, hogy az immunrendszer és a hemotológiai panel is fontos! Szeretnék segíteni minden sorstársamnak, minden nőnek!