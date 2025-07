Tóth Gabi a Borsnak vallott nehézségeiről: „Nagyon mélyen voltam lelkileg”

A népszerű énekesnő a Borsnak bevallotta, hogy az elmúlt két évben rengeteg nehézségen ment keresztül. Évekkel ezelőtt viharos módon elvált előző férjétől, Krausz Gábortól, emellett anyagi nehézségei adódtak, továbbá gerincproblémákkal is küzdött, amik miatt csontkovácshoz kellett fordulnia. Tóth Gabit lelkileg is megviselte az elmúlt időszak, azonban már sikerült túllendülnie életének egyik legnehezebb periódusán.

Voltak nagyon nehéz helyzetek az életemben, de ezek már szerencsére elmúltak. Viszont ezekről a nehézségekről nem azért mesélek, hogy engem emiatt sajnáljanak, hanem szeretnék segíteni másoknak az én példáimon, rossz élményeimen keresztül. Én azt gondolom, hogy közszereplőként nekünk kötelességünk beszélni arról, hogy nem minden rózsás. Ezért én nem szeretem azokat a közszereplőket – tisztelet a kivételnek –, akik mindig csak a szépet és a jót mutatják. Ugyanis ez egy borzasztó rossz érzést tud kelteni egy átlagemberben, aki a mindennapi problémáival küzd

Az énekesnő tudja, hogy az őszinte megnyilvánulásaival támadási felületet ad azoknak a kommentelőknek, akik rendszerint megtalálják őt a negatív véleményükkel. Mégis szerinte többen vannak olyanok, akiknek tudnak segíteni Gabi rossz korábbi tapasztalatai, mivel kap pozitív visszajelzéseket is. A népszerű előadó szerint nem voltak könnyűek az elmúlt évek, de most már lelkileg jól érzi magát és azt gondolja, hogy megtalálta a helyét. Ezt az érzést pedig nemrég egy Instagram bejegyzésben is kifejtette:

„Nekem támaszként itt van a párom, aki nagyon sokat segített nekem abban, hogy én felül tudjak kerekedni a lelki mélypontjaimon. Ő már többször is bizonyította azt, hogy nem azért van velem, mert én vagyok a Tóth Gabi és ezért kihasználna engem, mert ilyen is volt az életemben. Hanem azért van mellettem, mert szeret és ő kitartott mellettem akkor, mikor nagyon mélyen voltam lelkileg” – vélekedett a sztáranyuka, aki nagyon büszke párjára és magára azért, hogy közösen sikerült túllendülniük a nehézségeken.