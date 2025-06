A Megasztár zsűritagjai kitálaltak: Így viselik a válogató forgatását

Már javában zajlik a Megasztár idei, megújult évadának a forgatása, a cél pedig most is ugyanaz: megtalálni azokat a tehetségeket, akik a hangjukkal, a stílusukkal és a dalaikkal beragyogják a zeneszeretők mindennapjait. Stábunkat a TV2 beengedte a műsor válogatójának a kulisszái mögé. Kora délután érkeztünk, a casting harmadik napján. A versenyzők izgatottan készülődtek a váróban, türelmesen várták a nagy pillanatukat, hogy a megújult négytagú zsűri előtt bizonyítsanak. Nem sokkal az érkezésünk után egyórás ebédszünet következett, így lehetőségünk nyílt elcsípni Tóth Gabit, Curtist, Marics Petit, de Herceg Erika sem kerülte el a mikrofonunkat, mint ahogy a műsorvezetők, azaz Ördög Nóra és Szépréthy Roland sem, akik izgalmas kulisszatitkokat osztottak meg velünk.

A Megasztár megújult zsűrije már javában keresi a tehetségeket - Fotó: TV2 / hot! magazin

Így érzi magát Tóth Gabi a Megasztárban 20 év után visszatérve

„Szuper a hangulat, remekül kijövök a zsűritársaimmal, és úgy érzem, igazán ígéretes versenyzőkkel találkoztunk eddig. Hatalmas élmény számomra, hogy húsz év után most zsűritagként ülök itt, hiszen én is ebben a műsorban lettem ismert énekesnő, és sokszor magam is meglepődöm, amikor tudatosul bennem, hogy a Megasztár mesterei között ülök” – mondta lelkesen a hot! magazinnak Tóth Gabi.

Azt azért nem tagadom, hogy ez egy komoly koncentrációt igénylő feladat: folyamatosan próbáljuk fenntartani az energiaszintünket, hiszen gyakorlatilag egész nap hallgatjuk a versenyzőket, minimális szünetekkel.

Profi stáb foglalkozik a versenyzőkkel - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

A Megasztár zsűri 2025-ben többek között Curtissel bővül

A válogató valóban egész napos kihívás, folyamatosan jönnek a magukat megméretni akaró tehetségek. Van azonban olyan Megasztár zsűritag, aki kifejezetten élvezi ezt a pörgést, és szívesen tölti így a napjait, hiszen számára ez igazi energiaforrás.

Boldog vagyok, hogy itt lehetünk, még ha feszített is a munkatempó: jobb ez, mint a strandolás!

– nevetett Curtis.

„Persze nagyon megterhelő, a nap végére mindenki elfárad. Számomra kulcsfontosságú a biztos családi háttér, ami erőt, nyugalmat és tartást ad, hogy jól tudjak teljesíteni. Hetente ötször edzek, és ezt most is tartom: reggel, mielőtt idejövök, edzek egyet, így az energiaszintem már a korai órákban is a csúcson van. Mivel önmagammal is szigorú vagyok, a versenyzőktől is a maximumot várom el. Eddig szerintem én intettem le a legtöbb versenyzőt!” – jegyezte meg.