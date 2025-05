Szűcs Judith akár házasodhatna is, de nem akar: „Nyolc évvel fiatalabb nálam, és besétált az életembe”

Nekem az NDK-ban is volt egy szerelmem, és itthon is. A kinti egy magyar táncos fiú volt, a zene hozott össze minket. Az itthoni „civil”, de vele addigra már nem tombolt annyira a szerelem. Be kellett osztani kettőjüket, szóval egyszer leültettem őket egymás mellé, és közöltem: döntsük el, kié legyek! Igazából nekem kellett döntenem, és egyiket sem választottam! Azóta beszéltem a kintivel; megnősült, gyereke született, de azt mondta, én voltam élete legszebb nője és a legnagyobb szerelme, és sosem tud elfelejteni. De ilyen az élet: mindig dönteni kell.