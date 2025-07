„Egy újabb álom vált valóra…” - szexi fotóval tett nagy bejelentést Bódi Sylvi

Mind az köztudott, Bódi Sylvi imád víz közelben lenni, így érthető módon kedveli az olyan sportokat is, mint például a szörfözés. Rengeteg ehhez kapcsolódó fotót oszt meg a közösségi oldalán.

Fotó: Fotó: Szabolcs László / bors

A csinos modell most is egy ilyen bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, ám emellett még egy nagy bejelentést is tett. A fotósorozat első képén egy vadító, egyberészes rózsaszín fürdőruhában látható, a másodikon pedig egy színes, lenge strandszettben lehet őt megcsodálni.

Egy újabb álom vált valóra… de vajon hol? Napsütés, hullámok, mezítlábas szabadság! Ha van tipped, írd meg kommentben! És ha kíváncsi vagy, mi jön még… akkor tarts velem a TikTokon, mert ott indul most valami új

- tudatta a posztjában Bódi Sylvi.