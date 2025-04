Bódi Sylvi túllépne a külsején: „Jó érzés, hogy szépnek látnak, de annyi mindent tettem az életben!”

Amióta megmutatta magát a legendás férfimagazinban, mindenki ismeri a nevét. Bódi Sylvi kapcsán az is köztudott, hogy szörfözik és kertészkedik, legtöbbször mégis azzal kerül a címlapokra, hogy milyen dögös.

Bódi Sylvi kora reggel szörfözéssel indítja a napot (Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN)

Bódi Sylvi párja és külseje a téma, nagyon unja már ezeket

Már nagyon unom, hogy mindig a külsőmmel foglalkoznak. Jó érzés, hogy csinosnak, szépnek látnak, de annyi mindent tanultam és tettem az életben…

– kezdte Sylvi, aki nem tagadja, élt a kihívó fotókkal járó ismertséggel, élvezte a partikat, de időben váltott. Ez a titka: mindig meglátja a lehetőséget, és nem fél belevágni valami újba. Ilyen a szörfözés is: egy ideig mindent annak rendelt alá, fél éveket töltött a vízen. A kitartása és az eredményei révén van lehetősége ilyen sokat vízen lenni. Az emberek pedig csak azt látták – és látják a mai napig –, hogy szebbnél szebb helyekről posztol.

„A szörfözésből önmagában nem lehet megélni. Szerencsére nekem vannak szponzoraim, de azért, mert első magyarként meglovagoltam a Teahupoo hullámot Tahitin, és erre az egész sportág felkapta a fejét. A kitartásom és az eredményeim miatt csúszhatok: elhívnak háziasszonynak szörfös utakra, így ott vagyok, de ezekkel én nem keresek pénzt.”

Kiskertet tervez másoknak

A kertészeti ismereteit azonban kamatoztatja, hiszen a tudásának ebben a szakmában is visszhangja van! Ugyan a saját kertjében termő ipari mennyiségű kivit nem eladásra szánja, de másoknak szívesen tervez és kivitelez kiskertet. Újabban pedig már lenyűgöző élő dísznövény-dekorációkat is terveznek balkonokra, teraszokra a barátnőjével, ami megint csak egy lépés a természet felé.

„Szeretnék távolabbi vidékre költözni, jobban megélni a farm-életérzést. Most is palántázok, nevelem a növényeimet, de hosszú távon el tudom képzelni, hogy építek egy családi gazdaságot. Mellette azért elslisszanok télen szörfözni, ha lesz valaki, aki ilyenkor helyettesít. Mert a szörföslány most is csak akkor bújhat elő belőlem, amikor a természet alszik, és a kertészlány is pihenhet” – árulta el a hot! magazinnak mosolyogva Sylvi.