Bevág a bugyi Bódi Sylvinek: megmutatta tökéletesen kerek fenekét

Bódi Sylvi áprilisban ünnepelte a 44. születésnapját, de mintha nem fogna az idő a gyönyörű modellen. Most fürdőruhában és bikiniben is megmutatta lenyűgöző alakját. A zöld bikini elölről is szemet gyönyörködtető látványt nyújt, majd a szörfös megfordult...

Fotó: Fotó: Szabolcs László / bors

Bódi Sylvit 2002-ben választották az év playmate-jének, és a mai napig nehéz lenne olyan embert találni, aki ne tudná, ki ő. Nagyjából egy évtizede azonban új életet kezdett, amiben a csillogást felváltotta a természetközeliség. Most már szívesebben hasít a szörfdeszkáján, mint áll modellt.

Az elmúlt több, mint 15 évet olyan helyeken töltötte, ahol nagy nyugalomban élhetett. Többnyire kis, óceánparti szigeteken, ahol a legnagyobb szenvedélyének, a szörfözésnek hódolhatott. 15 évvel ezelőtt babonázták meg a hullámok.

"Telente általában Indonéziában vagyok, Balin, itt szoktam szörftáborokat szervezni, most Magyarországon is vagyok, Budapest környéken is vagyok, úgyhogy soklaki életet élek" - mondta korábban.