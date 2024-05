Spanyol sztár lehetne, mégis a falunapokat választotta Szabyest

Szabyestnek a közösségi oldalain közel egymillió követője van, rajongói között pedig egyre több a spanyol nemzetiségű is. Bár szívesen építene zenei karriert Spanyolországban, a fiatal énekes sajnálná itthagyni Magyarországot.

Szabyest nemzetközi karrier helyett inkább a falunapokat választja (Fotó: TV2)

Spanyolok is követik Szabyestet

Ahogy azt korábban a Bors megírta, Spanyolországban is bontogatná a szárnyait: jelentkezett az ottani X Faktorba. Azóta pedig több spanyol nyelvű videója is megjelent közösségi oldalain. Szabyest a Borsnak most elárulta:

– A spanyol Instagram- és TikTok-fiókom szó szerint felrobbant az első videóimtól. Az egyiken majdnem 400 ezer megtekintés és 14 ezer lájk gyűlt: nem egészen öt nap alatt. Több mint kétezer spanyolajkú követőm van.

Ezek a számok nekem hatalmas elismerést jelentenek, hiszen egy teljesen idegen országban lettek felkapott tartalmaim, ami igazolja, hogy a közösségi médiában nyújtott stratégiáim alapvetően nemzetközileg is használhatóak

– szögezte le Szabyest.

– Nem titok, hogy sok spanyol barátom lett kint és alapvetően ez is motivál arra, hogy tartalmakat készítsek egy sokkal nagyobb közönségnek, illetve hogy tökéletesre csiszoljam a spanyoltudásom, hiszen hiába is gyártok már spanyolul videókat, nagyjából fél éve tanulom a nyelvet.

Szabyest a falunapokat választja

Az influenszerkedés tehát beindult nemzetközi fronton, de mi a helyzet a zenével?

– Jó lenne, ha egyszer majd spanyol számokat is készíthetnék, de erre még nem érett meg a nyelvtudásom, ráadásul az ottani zenei világ teljesen más, mindent áthat a latinos stílus, amit még nem tudnék elsajátítani. Az az igazság, hogy sajnálnám is itt hagyni a magyar közönségem. Tudom, hogy sok énekes lenéző a falunapokkal kapcsolatban, én viszont imádom! – jelentette ki.

Nekem fontos, hogy azoknak az embereknek is zenélhessek, akik nem tehetik meg, hogy eljöjjenek egy nagyvárosba a koncertjeimre.

Nekik az az öröm, ha mondjuk egy ingyenes palacsintafesztiválon láthatnak engem. Lehet a falunapi fellépéseket is jól csinálni. Akármilyenek is a technikai körülmények, én mindig száz százalékot nyújtok, és nem tátikázok – utalt a playbackelő énekesekre Szabyest. – Akik azt gondolják, hogy csak fizetős bulikat tartanak mostantól, azok elfelejtik, hogy honnan indultak, és kik támogatták őket azon az úton, hogy eljussanak odáig, hogy fizetős bulit tarthassanak. Számomra ez nagyképűség.

Szabyest május 1-jén Tabon lépett fel (Fotó: Szabyest)

– Szeretem látni, ahogy az emberek a visszafogottságból egy tömegként tapsoló és sikító közönséggé válnak, még a legszégyenlősebb térségekben is. Ezek a fellépések a közönségről és a jókedvről szólnak, nem arról, hogy engem sztárként ünnepeljenek. Legutóbb a Tab nevű kicsi faluban léptem fel, a gyerekeknek vittem matricákat, tetoválásokat, láttam, mennyire feldobja ez a napjukat. Nekem fontos, hogy barátkozzak is a közönségemmel. Spanyolországgal kapcsolatban legfeljebb kétlaki életformát tudnék elképzelni: ősztől tavaszig ott lennék, a nyári szezonban pedig szeretnék az itthoni közönségnek zenélni.