Szabyest csúnyán kiakadt: „Add vissza a kulcsot és felejtsük el egymást!”

Az autósok tudják, hogy egy jó szerelővel az ember szinte szerelembe esik és amolyan holtomiglan, holtodiglan „házasságot” is. De mint minden kapcsolatban, ebben is eljöhetnek megoldhatatlan krízishelyzetek és akár szakítások is. Így tett most a fiatal énekes-influenszer Szabyest, aki egész jól bírja a bunkóságot, de most messze átléptek nála egy határt.

Vágólapra másolva!

Alapvetően arra voltunk kíváncsiak, hogyan telik a fiatal híresség nyara, de miután jól hallható volt, hogy Szabyest éppen idegállapotban van, elengedtük a nyári kalandok témakört és rákérdeztünk a feszültség okára. Nos, az énekes bele is vágott a sztoriba, ami egyébként valóban bosszantó és szerintünk sokaknak ismerős is lehet (sajnos). Szabyest kora ellenére azért már sok mindent megélt (Fotó: Bors) Szabyest: „Már ott éreztem, hogy hülyének vagyok nézve” „Alapvetően hűséges típus vagyok és ez igaz a szolgáltatások területére is. Ez az oka annak, hogy évek óta egy bizonyos szakszervizbe járok, ha az autómról van szó. Néhány napja egy szakértővel beszélgettem, aki felhívta a figyelmemet egy típushibára és javasolta, hogy nézessem meg.” Felhívtam ezt a bizonyos szervizt és a magam módján, tehát nagyjából elmondtam, hogy mire volnék kíváncsi. „Ezen a ponton közölték velem, hogy az említett hiba engem nem érint, mert az a lánc, amiről szó van, az én autómban nincs is benne. Halkan jegyezném meg, hogy abszolút benne van, de a lényeg nem is ez. Mert bár már ott éreztem, hogy hülyének vagyok nézve, de ezt simán betudtam hibának” – kezdte lapunknak Szabyest, aki végül kapott egy időpontot a szakszerviztől. Szabyest autója miatt súlyos százezreket hagyott ott a szervizben (Fotó: Szabyest) „A ”szaki” látta rajtam, hogy ledöbbentem” A fiatal előadó meg is érkezett a szervizbe, ahol finoman szólva sem fogadták éppen szívélyesen. „Időben érkeztem és oda is léptem egy látszólag semmittevő emberkéhez, aki szó szerint elhessegetett, mondván, hogy nem ér rá. A hanglejtéséből pedig egyértelmű volt számomra, hogy már a feltételezést is sértőnek találta. Ekkor szólt oda nekem a kollégája, hogy ő viszont ráér, ha gondolom. Felvázoltam neki a kérdésemet, pont úgy, ahogyan egy laikus tenné. Vagyis tény, hogy nem használtam a szerelő zsargont, vagy a szakszavakat. Szinte azonnal jött a kioktatásom, amit egy darabig földbe gyökeredzett lábbal hallgattam. Mivel a ”szaki” látta rajtam, hogy ledöbbentem, rátett még egy lapáttal.” Közölte, hogy szándékosan oktatott ki, mert szerinte nekem felkészültebben kellett volna érkeznem és pontosan kellett volna fogalmaznom” – magyarázta még mindig dühösen Szabyest, akinél ezen a ponton el is szakadt a cérna.

Szabyest Farm VIP-s kalandja sem volt túl egyszerűnek mondható (Fotó: TV2) „Az üzenetre nem válaszoltam és nem is szándékozom” „Többször is elszámoltam tízig, majd egy ponton túl jeleztem, hogy nem értem a velem szemben megengedett stílust és hangnemet. Felhívtam a figyelmét, hogy jómagam nem vagyok szakember, csupán egy ügyfél, aki segítséget kérni érkezett. Megemlítettem, hogy eddig is több százezer forintot hagytam már náluk, hiszen nem ez az első autóm, amit náluk szervizeltetek. Végül visszakértem a kocsikulcsot és felhívtam a figyelmét, hogy egy ügyféllel kevesebbjük van. Fél órával később jött egy üzenet az illetőtől, amelyben bocsánatot kért a történtekért és kifejezte reményét, hogy kaphat a szerviz még egy esélyt tőlem. Az üzenetre nem válaszoltam és nem is szándékozom” – magyarázta az előadó, aki már talált is egy szakszervizt, ahol boldogan gondozzák majd az autóját a jövőben.