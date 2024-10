SzabyEst kiakadt a vonatbalesetet parodizálókra

Sajnos ismerem ezt a videóst, de mindig csak konfliktusunk volt egymással. 2017-ben engem is betalált, értelmetlen dolgokkal. De ez szerint túl megy minden határon. Én is csináltam olyan videókat, ami kiakasztotta az embereket, de ez már halottgyalázás szerintem. Bármit megtesznek a nézettségért, nem véletlenül készült el ez a videó, de ez most visszaszállt rájuk