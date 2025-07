Szabó Győző: Méltósággal viselem az öregedést

Félkerek évszámot ünnepel július hetedikén Szabó Győző, az ötvenötöt tölti be. Ám, ahogy mondani szokás, a kor csak egy szám, Szabó Győző kora is az, a színész abszolút ki van békülve vele. Nem zavarja az idő múlása, de ez amiatt is lehet, mert rengeteget tesz azért, hogy formában maradjon.

Szabó Győző a Thália Színházban játszik évek óta (Fotó: Thália Színház/Bodnár Zsófia/hot! magazin)

„Méltósággal viselem az öregedést, noha nem tartom magam annyinak, amennyi vagyok. Igyekszem karbantartani magam, edzeni és az étkezésre is figyelni. Mellette pedig fejben is edzem magam: sokat játszom, forgatok és feladványokat oldok meg. Igyekszem testileg és szellemileg is képben maradni, mert fontos, hogy az ember figyeljen oda magára” – kezdte Szabó Győző a hot! magazinnak.

Szabó Győző nem szereti ünnepeltetni magát

Olyan típus, akinek ha megtetszik valami, megveszi, emiatt nehéz is ajándékot venni neki. Ezért sem meglepő, hogy inkább a szívhez szóló, személyes apróságokat szereti.

„Nem szoktam nagy bulikat tartani az ilyen alkalmakból. Nem szeretem magam ünnepeltetni, az egyetlen meglepetésbulim az ötvenedik születésnapomon volt, amit a családom és a kollégáim tartottak. Ott tényleg meglepődtem, egyáltalán nem számítottam rá. Azonfelül pedig inkább szűk, családi körben tartunk ilyeneket. Ajándékok terén inkább a kedves, gesztusszerű apróságokat kedvelem.”

Semmilyen fogadalmat nem teszek, mert nem tartom be őket sosem, így nem is hiszek bennük.

Szabó Győző szigorú edzéssel tartja formában magát (Fotó: archív/hot! magazin)

Szabó Győző: Jobban nézek ki, mint 15 éve

A rendszeres mozgás is karban tartja a Thália Színház színészét, de persze sokat köszönhet a munkájának is, ami folyamatos odafigyelést és mozgást igényel a színpadon. A rengeteg hivatalos elfoglaltság mellett persze a nyári tervei között szerepel egy családi kiruccanás is külföldre.

„Szeretnék öt kilótól megszabadulni, de a mostani formámmal is elégedett vagyok. Tartom, hogy az edzéssel éveket lehet visszavarázsolni, de engem nem zavar, ha öregszem, őszülni is szépen őszülök. Több embertől hallottam már, hogy jobban nézek ki, mint 15 éve, ami azért jólesik. Igyekszem a külsőmre is adni, illetve minden évben járok szűrésekre, vizsgálatokra, és szerencsére minden rendben van a szervezetemmel. Éppen forgatjuk A mi kis falunk új évadát, és játszom a Thália Színházban is. Szóval, munka van bőven, nincs okom panaszra” – mondta boldogan Szabó Győző, A mi kis falunk Stokija.