Kétségbeejtő a helyzete a várandós Sydney van den Bosch-nak

Sydney és férje régóta szerettek volna családot alapítani, és ahogy maga Sydney is elmondta, ez egy "nehezített pálya" volt számukra korábbi egészségügyi problémái és műtétei miatt. Hosszú ideig tartó próbálkozás, hormonkezelések és "görcsös akarás" jellemezte ezt az időszakot, ami sok sírással és bosszankodással járt. A közvélemény is folyamatosan találgatta, vajon mikor érkezik a baba, ami további nyomást helyezett rá.

A várandósság tényét Sydney sokáig titokban tartotta, még A Nagy Duett forgatása alatt is, ahol folyamatosan émelygéssel és rosszullétekkel küzdött. Csak a műsorból való kiesésekor, 2025. április végén jelentette be az örömhírt a nyilvánosságnak, elmondva, hogy az első trimeszter végigcsinálása a műsorban rendkívül megterhelő volt. Jelenleg Sydney boldogan készül az anyaságra, emellett a férjével éppen házfelújításban vannak, hogy a kicsi érkezésére minden készen álljon.

Gőzerővel készül a lakberendezésre

Mint minden nőnek, Sydney számára is a lakberendezés a legvonzóbb része a házfelújításnak. A szerencselány elárulta, hogy mindenhonnan igyekszik inspirálódni, hogy a lehető legszebb legyen majd az otthonuk, sajnos azonban még nem úgy állnak a dolgok, hogy erre egyhamar sor kerülhet. Még javában zajlik ugyanis a bontás folyamata. Nemrég a hálószobában parketta volt, most azonban csak rendetlenség fogadja őket. A konyhához is jó ötletei vannak, de az bizonyos, hogy mire beköltöznek, még nem lesz készen, legjobb esetben csak karácsonyra - derült ki Insta sztorijából.