Stohl András mégsem válik? Érdekes dolgot vettek észre a rajongók

A Bors elsők között számolt be arról, hogy 5 év után véget ért Stohl András és Stohl Vica sokáig álomszerűnek tűnő házassága.

Stohl András második házassága öt év után ért véget

Fotó: archív / hot! magazin

A színész-műsorvezető június közepén, egy hivatalos közleményben tudatta, hogy válik kislánya, Bella édesanyjától, a jelenlegi helyzetben pedig mindkettejüknek a közös gyermek boldogsága a legfontosabb.

"Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön. Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk. Nem így terveztük és még, ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz. Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk. Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat. Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább. Így kérjük a sajtó munkatársait is, hogy ne keressenek ezzel kapcsolatban minket! A poszt szövege csak teljes egészében használható fel”

– fogalmazott bejelentésében a TV2 sztárja.

Stohl András válik: harmadik fél helyett eltávolodás

A drámai bejelentést követően az ötgyermekes színész egyik ismerőse a hot! magazinnak árult el néhány részletet a szomorú szakításról. Szerinte nem egy harmadik fél "rondított bele" Buci és Vica szerelmébe, egész egyszerűen eltávolodtak egymástól.

"Egyszerűen eltávolodtak egymástól. Küzdöttek, harcoltak, hogy megmentsék a házasságukat, de nem volt visszaút. Azt viszont leszögezném, hogy nem volt harmadik fél, ez nem játszott közbe a válásban"

– mondta az informátor.

Stohl András és Vica házassága sokáig álomszerűnek tűnt (Fotó: hot! magazin)

Van még visszaút?

A rajongóknak szemet szúrt azonban egy érdekesség, ami talán reménykedésre adhat okot. Hiába a válás, Stohl András és Vica is rendszeresen posztol a közös otthonukból, tehát hiába nem alkotnak egy párt, még mindig egy fedél alatt élnek. Az 58 éves színész néhány napja két gyermekéről, a Vicától született kis Belláról és az Ancsikától szzületett Andrisról tett ki egy közös képet, amin a gyerekek a medence partján élvezik a nyári hőséget.