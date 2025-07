"Kiütném!" – HEL Szabi össze akarja verni Stohl Andrást: elszabadult a Nagy Ő botrány

A Házasság első látásra második évadában feltűnt Szolnoki Szabolcs egyszerűen képtelen volt csendben tűrni, hogy Stohl András lesz az új Nagy Ő. A magát a női nem nagy szakértőjének kikiáltó gyémántkereskedő meglehetősen indulatosan reagált a TV2 hivatalos bejelentésére: talán fájlalja, hogy nem ő osztogathatja a vörös rózsát az érte epekedő csinos lányoknak?

Szolnoki Szabolcs Stohl András legnagyobb kritikusa lett (Fotó: TV2)

Hamarosan ez is kiderül, ám térjünk vissza kicsit a bejelentéshez. A TV2 július 7-én, hétfőn, az esti órákban tette hivatalossá, hogy idén az 58 éves, 5 gyermekes Stohl András figyelméért, kegyeiért és szívéért küzdhetnek majd azok a lányok és asszonyok, akik kipróbálják magukat A Nagy Ő-ben. A hír viharként söpört végig a közösségi oldalakon, hiszen alig pár hete jelentették be, hogy 5 év házasság után Stohl András elválik kislánya, a 3 éves Bella Julianna édesanyjától. Stohl András felesége ráadásul már a nevét is megváltoztatta az Instagramon, eldobta a színész vezetéknevét, így a válás véglegesnek tűnik.

Szolnoki Szabolcsot rosszul érinti, hogy Stohl András lesz az új Nagy Ő

(Fotó: TV2)

Szolnoki Szabolcs bokszmeccsen ütné ki Stohl Andrást

Nos, Házasság első látásra Szabi nem tapsikolt örömében, amikor meghallotta, hogy egy színész keresi majd helyette a szerelmet a reality-ben. Bár a gyémántkereskedő pár hónapja boldog párkapcsolatban él egy nála jóval fiatalabb, 19 éves lánnyal, úgy tűnik, nagyon szívesen kipróbálta volna magát Nagy Ő-ként. A Borson keresztül ugyanis meglehetősen indulatosan üzent Stohl-nak, akit egy bokszmeccsen is szívesen elpüfölne!

Kiütném! Ő egy színész! Hát, hogy lehet egy színészt betenni valahova, ahová egy olyan életművész kell, mint amilyen én vagyok? Így az egész Nagy Ő egy színdarab lesz

– méltatlankodott Szolnoki Szabolcs, aki egy különleges ajánlattal rukkolt elő Stohl számára.

"Nyugodtan eljöhet hozzám, Mr. Szabihoz, egy tanácsadásra, hogy hogyan kell csajozni. Megmutatom neki, ugyanis én abban vagyok a legjobb. Hogy tudja, stílusosan hogyan kell csinálni, mintha zongorázna, mint egy igazi művész. Nem cserélgetni kell a csajokat, hanem úgy kell velük bánni, mint egy művész. Én az vagyok. Tényleg jöjjön el hozzám, az első két fogadóórám ingyen van"