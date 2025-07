Nagy Ő: Kinyomoztuk, ilyen nők rúghatnak labdába Stohl Andrásnál

Megannyi film- és színházi szerep, valamint műsorvezetés után Stohl András Nagy Ő-ként próbálja ki magát. A TV2 nagy sikerű párkeresője minden korábbinál izgalmasabbnak ígérkező évaddal tér vissza. S hogy milyen nők jöhetnek Stohl Andrásnál számításba? Ennek járt most utána a Bors.

Stohl András Nagy Ő-ként keresi a szerelmet: korábbi párválasztásaiban van némi minta (Fotó: Bánkúti Sándor)

Meglenne Stohl András zsánere?

Stohl András szerepeiben sokszor nőcsábász rosszfiút alakít, miközben a való életben családapa, öt gyermeke van. Komoly kapcsolatait mindig büszkén vállalta, s minden alkalommal úgy tűnt, megtalálta az igaz szerelmet, a Nagy Őt. Ám végül rendre szakítás mellett döntöttek – legutóbbi válásáról alig egy hónapja számolt be elsők között a Bors. Most számára ismeretlen nők fognak a kegyeiért versengeni. Korábbi szerelmeit elnézve nem lehet egy konkrét zsánerről beszélni, bár szinte kivétel nélkül elmondható szerelmeiről, hogy természetes szépségek, akik inkább bájosságukkal hódítottak, semmint plasztikai beavatkozásaikkal.

Nagy családot akart Stohl András

A színész számára mindig is fontos volt a család, s nem is várt sokat: 25 éves volt, mikor feleségül vette Tordai Éva divattervezőt, akinek színházi múltja is van: Magyar Állami Operaház táncosaként és statisztájaként dolgozott korábban. A szőkeséggel két lányuk született: Luca – akinek a révén Stohl Andrásnak unokája is van már – és Rebeka. 2003-ban mondták ki válásukat.

Stohl András első felesége egy bájos szőke divattervező volt (Fotó: Youtube)

Ugyan nem színházban, de forgatáson ismerte meg az egykori realityszereplő Molnár Tündét, az akkori pletykák szerint Stohl a vörös démon miatt hagyta el a családját. Akárhogy is, nem futókaland volt, hat évig alkotott egy párt a vagány nővel.

Tünde a kapcsolatuk után elhagyta az országot a rosszindulatú megjegyzések miatt (Fotó: Mediaworks archívum)

Újra színházi közegből választott

A színésznek a következő párjával is közös pont volt a színház: Nagy Anikó, azaz Ancsika a Nemzeti Színház táncosnője volt. A szintén vöröses hajú nővel is két csemetéje született, Franciska és András Barnabás. 2016-ban szakítottak, Stohl pedig nem sokkal később új szerelmét mutatta meg a nyilvánosságnak...

Stohl András és Nagy Anikó, azaz Ancsika szerelméről is sokig hitte a publikum, hogy örökké tart (Fotó: Mediaworks Archívum)

Megint színházi közegből választott, ezúttal a Centrál Színház büfévezetőjével szerettek egymásba: Vicával 2020-ban házasodtak össze: majd jelentették be válásukat idén nyáron. A színésznél 19 évvel fiatalabb Vicával egy kislányuk született, Bella Julianna, aki idén hároméves.