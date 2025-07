Elképesztő titokról rántotta le a leplet Sidlovics Gábor Sidi, évekig a Zanzibár énekesnőjével élt

Minden héten megjártam a Budapest-Cegléd vonalat a próbák miatt, akkor még nem is vezettem, vonattal, busszal utaztam. Később aztán albérletet vettünk ki Gabszival, a Zanzibár akkori másik gitárosával, leköltöztem egy panelbe, mert sok panel után úgy éreztem, hogy a komfortérzetemet mégiscsak a panel adja meg. Úgyhogy egy panelben kivettünk egy albit. A zenekar megalakulása után azért sokáig egy személyautóval mentünk koncertre, nem is tudom, hogy fértünk el, öten mentünk egy kocsival, és még a hangszereket is vittük. Aztán amikor már jöttek a sikerek, az első lemez nagyot robbant, a civil melót akkor már abbahagytuk, elhittük, hogy befutunk, nagyon szép időszak volt. Aztán befutott a Nem vagyok tökéletes, a Szólj rám, akkor már Rita (Terecskei Rita énekesnő) felköltözött Budapestre, aztán mi is felköltöztünk, az első két lemeznél ilyen kommunában éltünk, a Gabszi, a Rita meg én együtt laktunk, a harmadik lemeznél kezdtünk el szétköltözni.”