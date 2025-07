Schmuck Andor halála hozta kellemetlen helyzetbe LL. Junior táncoslányát – kínos videó

Te mit tennél a helyükben?

Sok a kérdőjel Schmuck Andor halála körül

A Tisztelet Társasága Sas utcai irodája volt Schmuck Andor bázisa, az a hely, ahol a legtöbb időt töltötte ikonikus piros nyakkendőjében, fején cowboykalappal. És ez volt az az épület, ahol holtan találták őt július 14-én, hétfőn. A tűzoltók törték rá az ajtót, miután már a barátainak sem vette fel a telefont. A rendőrség azóta is vizsgálódik Schmuck Andor halálával kapcsolatban, több tárgyat is lefoglaltak, és órákon át helyszíneltek a környéken. A politikus még márciusban jelentette be, hogy súlyos beteg, életmentő kezelésre szorul, amit rendszeresen igénybe is vett. A Borsnak többször beszélt arról, hogy bizakodó a jövőjével kapcsolatban, annak ellenére, hogy a vizsgálatok alapján nem túl fényes a helyzete.

Órákon át helyszíneltek Schmuck Andor halálának helyszínén (Fotó: Máté Krisztián)

Halálának pontos oka egyelőre ismeretlen, de nem kizárt, hogy Schmuck Andor betegsége győzedelmeskedett felette.