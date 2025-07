Rakd ki a férfit, aki bántalmaz - kegyetlenül kitálalt Horváth Gréta

Horváth Gréta kora sokakat foglalkoztat, nem titok azonban, hogy a Farm VIP sztárja a napokban 35. születésnapját ünnepelte. A csinos híresség Instagram-oldalán, kérdezz-felelekben válaszolt követői kérdéseire.

Horváth Gréta (Fotó: Tv2)

Horváth Gréta: „Bátran mondj nemet, ha nem vagy boldog!”

Gréti az Ázsia Expressz második évadának győzteseként robbant be a köztudatba, azóta folyamatosan a figyelem központjában van. Az elmúlt években óriási változáson ment keresztül, mind külsőleg, mind belsőleg. Horváth Gréta régen más dolgokat tartott fontosnak, mint most és sok mindennel kapcsolatban az érzései is megváltoztak. Egyik rajongója például megkérdezte tőle, hogy mit üzenne 18 éves önmagának, ha visszamehetne az időben.

Tanulj több nyelven! Soha ne Tinderezz! Ne bántsd magad buta diétákkal. Ne utáld a tested. Bátran mondj nemet, ha nem vagy boldog vagy nem bánnak veled szépen! Legyen szó barátságról, munkáról. Ne félj önmagad lenni! Legyél bátor! Ha egy férfi tiszteletlen lesz veled, vagy bántalmaz lelkileg, azonnal hagyd ott vagy rakd ki! Ne rakd ki a gyereked az internetre!

– vallotta Gréti. S hogy mit változtatna meg a múltban? Elmondása szerint fodrásznak is tanult volna, illetve gimiben jobban figyelt volna angol és német órákon. Több válaszában is hangsúlyozta, hogy szerinte a nyelvtanulásra óriási figyelmet kell fordítani.

Horváth Gréta sok mindent másképp gondol ma már (Fotó: Horváth Gréta Instagram oldala)

Kisfia a legfontosabb számára

Nem meglepő módon Horváth Gréta gyerekéről is rengetegszer említést tett, például elárulta, hogy nagyon örült, amikor megtudta, hogy terhes, szerencsésnek érzi magát, hogy az esküvő után három héttel meg is fogant, ugyanis Filip tervezett baba volt. Hozzátette azt is, hogy élete legjobb élményei nyilvánvalóan hozzáköthetők:

Amikor a kisfiam megszületett, akkor a kezembe adták és felhő illata volt. Ne kérdezd! Egyszerűen a mai napig vissza tudom idézni. Ha esik az eső, akkor mindig mondom, ne legyen szomorú majd soha, akkor sem, ha már nem leszek, mert ez az első találkozásunkra emlékeztet.

Gréti ugyanakkor megemlítette az Ázsia Expressz győzelmet és a Farm VIP döntőbe jutását is, mindkettőt katartikus élménynek írta le, ami érthető is, hiszen mindkét műsorban őrületesen nagy teljesítményt nyújtott.