Radics Gigi és Visváder Tamás A Nagy Duett után sem engedik el egymást: „Az állandó fix pont majd a játszótér lehet”

A Nagy Duett 2025-ös évadának elődöntője ismét lezajlott, és most már valóban csak 3 páros juthatott tovább a döntőbe, akik között sajnos Radics Gigi és Visváder Tamás nem kaptak helyet. Ezt persze a tőlük megszokott humorral fogadták, és mivel az utolsó adásra is visszatérnek, így kijelentették, valójában nem lehet őket kirakni a műsorból. Emellett persze a barátságukkal is rengeteget nyertek, ami Gigi elmondása szerint biztosan nem szakad meg A Nagy Duetten kívül sem.

Radics Gigi és Visváder Tamás lettek A Nagy Duett kiesői, de jövőhéten megint visszatérnek Fotó: Máté Krisztián

Radics Gigi lapunknak elárulta, hogy bár mindkettejüknek rengeteg munkája, és egyéb elfoglaltsága van, ráadásul kisgyermekes szülők is, mégis meg fogják találni a módját a kapcsolattartásra.

Biztosan fogunk találkozni, talán az állandó fix pont majd a játszótér lehet, de viccet félretéve, mindenképpen szeretném tartani a kapcsolatot vele a műsor után is, aztán majd az elfoglaltságainktól is függ, hogyan tudjuk ezt kivitelezni

– mesélte az énekesnő mosolyogva.

Emellett korábban azt is elmondta, hogy még az is előfordulhat, hogy egy-egy tábortüzes, sütögetős estén újra fognak együtt énekelni is.

A páros A Nagy Duett elődöntőjében piknikezett egyet, valószínűleg a jövőben is fognak még így találkozni Fotó: Máté Krisztián

Még Radics Gigi is tudott tanulni A Nagy Duettből

Bár a pár két tagja közül egyértelműen Tominak volt inkább fejlődnivalója, de saját bevallása szerint az énekesnőnek is hozott új nézőpontokat a műsor, különösen azok a pillanatok, amikor a tehetségét méltatták.

Nem szeretem, amikor fényeznek. Nyilván van egy egészséges önbizalmam, de alapvetően maximalista vagyok és ezért mindig kritizálom saját magamat. Szerintem ez egy belső fejlődés nálam, hogy el kell tudnom fogadni a pozitív véleményeket is. Illetve azt hiszem, hogy néha elég csak élvezni a szituációt, ezt most jól megtanította A Nagy Duett

– vallotta be őszintén.

„Erre jó példa volt, amikor az Úgy fáj című dalomat énekeltük, ami alapvetően komoly hangvételű és elég drámai, mégis vicces szituáció volt hozzá a körítés, és működött. Nyilván nem forgatnám le ezt videoklipként, mindenesetre tanulságos” – tette még hozzá.