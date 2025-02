"Nagyon aggódom, de nem akarom mondani neki" - Ilyen állapotban van most Polgár Tünde

Közel két hete a Polgár házaspár egy fényűző folyami hajón tengette mindennapjait Kambodzsában, ám az idilli pihenés egy pillanat alatt rémálommá vált. Ugyanis Polgár Tünde az egyik reggelre olyan beteg lett, hogy az ágyból sem tudott kikelni, a férje még maláriára is gyanakodott. Az egykori luxusfeleség most már jobban van, és már neki is állt a sportolásnak.

Polgár Tünde betegsége nem tartott sokáig annak ellenére, hogy az egyik reggel még az ágyból sem bírt kikelni Fotó: YouTube

Polgárék imádnak utazni, így nem meglepő, hogy már az év elejét ezzel az időtöltéssel indították. A milliárdos házaspár egy kambodzsai hajóutat vállalt be, ugyanis korábban még nem jártak ezen a területen. A nyaralás nagyon jól indult, ám az út felénél rosszra fordultak a dolgok, amikor is Tünde az egyik reggel úgy ébredt, hogy az ágyból sem bír kikelni.

– Nagyon aggódom, de nem akarom mondani neki, mert mi van, ha ez valamilyen trópusi betegség. Tünde egyébként nagyon ritkán esik ágynak, de most ijesztően legyengülve ébredt. Már az elmúlt napokban sem volt jól, de reggel halálra rémített, olyan rosszul volt. Amikor jött a hajóorvos, ő is csak hümmögött nekem. Bármi megcsíphette, lehet akár Dengue-láz vagy malária is. Folyamatosan figyelem, nehogy láza legyen, mert akkor irány azonnal a kórház – mesélte Polgár Árpi a Polgar net nevű YouTube-csatornájukra feltöltött videóban.

A sport Polgár Tünde életében fontos szerepet játszik, ezt a tevékenységet pedig férje is előszeretettel űzi Fotó: Máté Krisztián

Polgár Tünde meggyógyult és már sportcipőt is húzott

Polgár Árpád felesége annyira megszenvedte ezt a betegséget, hogy még enni is alig tudott, de a milliárdos mindent megtett, hogy gondoskodjon róla. Tünde szerencsére két nap pihenés után sokkal jobban lett, így már vacsorázni is el tudott menni a férjével. Igaz, továbbra sem érezte úgy, hogy teljesen meggyógyult volna, de szerencsére a malária lehetőségét legalább kizárhatták.

A Polgár házaspár kambodzsai nyaralása viszont véget ért: Tünde és Árpi egy hete már a floridai friss levegőt szívhatják otthonukban. A milliárdos feleséget viszont nem izgatja, hogy pár hete még nagy beteg volt, ugyanis egy képet posztolt, amin máris futócipőt húzott. Polgár Tünde nem titkolta soha, hogy a sport mindig fontos volt számára, így talán talán nem meglepő, hogy betegsége után nem sokkal Floridában fut, és ezzel motiválja követőit a mozgás irányába.