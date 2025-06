Polgár Tündéék kutyája alig élte túl, azonnal műteni kellett Zeuszt

A luxusfeleség szerint az orvosok mindössze 5–10 százalék túlélési esélyt adtak a németjuhásznak, de a beavatkozás után Zeusz már képes volt sétálni – derült ki Tünde szívszorító Instagram-posztjából. A küzdelem azonban még korántsem ért véget.

A veszély még nem múlt el, 5-6 nap, míg kiderül, túléli-e a szervezetébe került mérgeket, vagy el kell altatni. Mi bízunk benne, mert Zeusz nagy küzdő!

– írta Tünde.

A gyomorcsavarodás során a kutya lépét és gyomrának nagy részét is el kellett távolítani, és a nyelőcsöve is megsérült. A gyomor állapotromlása miatt súlyos toxinok kerültek a szervezetébe, ezekkel kell most megküzdenie.

Polgár Tünde / Fotó: Máté Krisztián

A posztban Tünde egy megdöbbentő részletet is megosztott: a kórházi rohanás közben 15 percet veszítettek, mert az intézmény portása nem engedte be őket autóval, hiába jelezték, hogy életmentő műtétre sietnek. „Ez idő alatt az állapota rohamosan romlott, hatalmasra nőtt a pocakja, alig kapott levegőt” – emlékezett vissza.

Tünde mindenkit figyelmeztet: Zeusz nem mutatta a gyomorcsavarodás tipikus jeleit – nem hányt, nem nyüszített –, csupán enyhe puffadás volt látható. „Figyeljetek nagyon a kutyusotokra! Nálunk Zeusz családtag, nem adjuk fel!” – üzente a követőinek.