/„Csoda, hogy pont hazaértünk!” – Oláh Gergő és családja hajszál híján háborús övezetbe került Izraelben

Oláh Gergő családja társaságában az elmúlt napokat Izraelben töltötte, ahol húga gyönyörű esküvőjén vett részt. Az esemény kifogástalanul sikerült, ugyanakkor nem is sejtették, hogy a háború újabb szele Damoklész kardjaként lebeg felettük.

Oláh Gergő csodaként éli meg, hogy az izraeli konfliktus közvetlenül a hazaérkezésük után eszkalálódott (Fotó: Móricz István)

Oláh Gergő: „Záporoztak az aggódó üzenetek”

Oláh Gergő énekes nemcsak testvéri büszkeséggel, hanem mély meghatottsággal számolt be a közösségi oldalán húga esküvőjéről, amelyről így írt:

Az egész családommal kiutaztunk Izraelbe, hogy mindannyian a részesei legyünk ennek a csodának… Mintha csak egy Hollywood-i filmben lettünk volna, minden perce gyönyörű és felemelő volt! Büszke vagyok a húgomra és a sógoromra! Sok boldogságot az ifjú párnak, Mazeltoooovvv!

Az idillt azonban szörnyűség követte: az esküvő utáni napokban újabb izraeli katonai támadások indultak, amelyekről már magyar földről értesült a család. Mint kiderült, csupán órákon múlt, hogy Oláh Gergő és szerettei ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba a háborús helyzettel.

Nem volt bennünk félelem, amikor kimentünk, akkor még nem eszkalálódott újra ez a helyzet. Nyilván tudtuk, hogy egy olyan országba megyünk, ahol lehetnek riadók is

– mesélte Gergő a Borsnak.

„Nővéremék jól informáltak, hiszen ott élnek. Tudtuk, hogy nem veszélytelen, de bíztunk benne, hogy minden rendben lesz. Nem kellett átélnünk vészhelyzetet. Amikor mi és a szüleim is hazaértek, másnap már záporoztak az aggódó üzenetek, hogy jól vagyunk-e. Igen, csoda, hogy pont hazaértünk.”

Gyönyörű emlékekkel és élményekkel tért haza Gergő és családja Izraelből, ahol nem először, és vélhetően nem is utoljára jártak (Fotó: Zsedrovits Enikő)

A helyiek megtanultak együtt élni a légiriadókkal

Oláh Gergő gyerekei is hallottak az eseményekről, de a szülők igyekeztek nyugalmat és biztonságot sugározni.

A gyerekekkel is beszélgettünk erről a helyzetről, de igyekeztünk nem félelmet kelteni bennük. Természetesen tudniuk kellett erről

Miközben Oláh Gergő felesége és gyermekei is már biztonságban vannak, a helyszínen maradt hozzátartozók mindennapjait továbbra is beárnyékolja a konfliktus. „Az izraeliek teljesen másképp élik meg. Nekik egy rakétariadó nem okoz félelmet, beépült az életükbe, körül veszi őket a konfliktus” – mondta Gergő. Elárulta azt is, hogy eleinte a húga is megijedt a légiriadóktól, de izraeli párja segített neki túllendülni ezen. „Jól tudta kezelni, de idő kellett hozzá.”