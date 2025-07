Nem kér Stohl Andrásból a Házasság első látásra sztárja: Reni kitálalt A Nagy Ő-ről

Mint a forgószél, úgy söpört végig a magyar médián a nagy bejelentés: a válófélben lévő Stohl András lesz a következő Nagy Ő.

Stohl András lesz a következő Nagy Ő (Fotó: Bánkúti Sándor)

Buci 58 évesen, 5 gyermek édesapjaként mondott igent a TV2 felkérésére, nem sokkal azután, hogy kiderült, 5 év házasság után elválik kislánya édesanyjától, Vicától. Persze Stohl András felesége sem hagyta szó nélkül a híreket, az Instagramon már el is dobta a Stohl vezetéknevet, sőt, a közös fotókat is letörölte. Mintha nem is lett volna, ez az együtt töltött 1 évtized.

No de kanyarodjunk vissza a műsorhoz, aminek Stohl korábban a műsorvezetője volt, hamarosan pedig vörös rózsákkal a kezében jelzi majd, kik azok a nők, akik közel kerültek a szívéhez, és kik azok, akiknek a társaságára a továbbiakban nem tart igényt.

Házasság első látásra: Reni nem kér A Nagy Ő-ből

Bár a jelentkezők kilétét egyelőre homály fedi, egy valaki biztos nem száll versenybe a Jászai Mari-díjas színész kegyeiért. Ő nem más, mint a Házasság első látásra második évadából megismert Kovács Renáta, aki számára nem ismeretlen a párkapcsolati reality fogalma, hiszen a kamerák előtt kötött házasságot Wollner Péter Brumival. Igaz, már el is váltak azóta. Házasság első látásra Reni tehát szingli, így pedig akár meg is fontolhatná a küzdelmet Stohl András szívéért.

Házasság első látásra Reni nem kér A Nagy Ő-ből (Fotó: Instagram)

Őt azonban egészen más fából faragták. Egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben bevallotta, elképzelhetetlennek tartja, hogy ő harcoljon egy fickó figyelméért.

„Nincs az a pali, akiért én harcoljak bárkivel is. Hozzám jelentkezzenek, és én legyek a Nagy Ő”

- jelentette ki magabiztosan Házasság első látásra Reni, aki tehát szívesen járna Molnár Anikó, az egyetlen női Nagy Ő nyomában.

Házasság első látásra Reni nem küzdene egyetlen férfiért sem (Fotó: Instagram)

Vajon Stohl András szomorú, hogy nem lesz lehetősége megismerni a Házasság első látásra tusvonalas bombázóját?