Mikes Anna maga jelentette be a hírt: vége van

A csodálatos Mikes Anna egy csapásra az ország egyik kedvence lett, amikor először; sok-sok éve feltűnt a Dancing With the Stars műsorában. A TV2 sikershow-ja hatalmas, országos hírnevet hozott neki, azonban a szakmában már korábban is jelentős név volt. Sorra nyerte meg a versenyeket, emellett oktatói munkássága is kiemelkedő. Amikor pedig a műsor során szerelem bontakozott ki közte és Krausz Gábor között, hirtelen minden tekintet rájuk szegeződött. Ő azonban nem szereti keverni a magánéletét a karrierrel.

Mikes Anna és Krausz Gábor nagyon boldogok együtt

Mikes Anna jelenleg is aktív tánctanár. Mivel Anna imádja a gyerekeket - sőt ő maga is több gyereket szeretne -, több csoportot is oktat. A nyár eddigi része arról szólt, hogy tánctáborokat tartott, gyerekekkel foglalkozott. Az egyik tábor Görögországban volt, amit mindannyian imádtak. Most azonban bejelentette: a táborozásnak vége, így önfeledten élvezhetik immáron a vakációt.

Véget ért a tánctáborunk. Minden pedagógusnak ilyen csodás tanítványokat kívánok. Ezek a gyerekek nem csak szépek, okosak, szorgalmasak, zsiványok és életrevalóak! Gratula a szülőknek!

- írja Anna.

A cuki zárótáncot IDE kattintva lehet megtekinteni.