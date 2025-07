Fekete-fehér fotóval jelentette be kettejükről Mikes Anna és Krausz Gábor

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars című műsorban szerettek egymásba, amit meg is nyertek. A kapcsolatuk az Ázsia Expressz forgatása alatt is erősödött, amit félig-meddig nászútnak fogtak fel. Összeköltöztek, és azt mondják, olyan, mintha már 8-10 éve együtt lennének, minden természetesen jött köztük. Krausz Gábor számára fontos, hogy Mikes Anna Hannarózával (a lányával) is jól kijön, ami Anna részéről teljes partneri hozzáállással párosul, és Krausz elmondása szerint Hannaróza imádja Annát.

Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolata elmélyült

2025 januárjában Krausz Gábor megkérte Mikes Anna kezét a Maldív-szigeteken. Anna igent mondott, így menyasszonyként és vőlegényként tértek haza.

A családalapításról is beszéltek már, Mikes Anna három gyereket szeretne, Krausz Gábor pedig azt, ha Anna boldog lenne mellette.

Csodás fotóval jelentkeztek be

Mikes Anna és Krausz Gábor most egy új, csodás, fekete-fehér fotót töltött fel az Instagramra. Mindketten nevetnek, és csak úgy sugárzik róluk, hogy mennyire boldogok. Nem meglepő, hogy ennyire tetszik a rajongóknak ez a kép.