„Az élet császára volt” – Michael Madsenről Szabó Győző osztotta meg közös emlékeit

„Régóta nem találkoztak és hihetetlen élmény volt látni, hogy épp Szegeden futnak össze. Hosszasan megölelték egymást az újratalálkozás örömére.”

Szabó Győző közvetlen, klassz embernek ismerte meg az elhunyt színészt (Fotó: MTI / Földi Imre)

Karaktere és jelentősége felejthetetlenné tette

A Szabó Győző filmek listáján külön helyet foglal el a Magic Boys, hiszen azon kevés alkotások egyike, ahol világsztárokkal dolgozhatott együtt. Ahogy Madsen karrierjében is egyedi színfolt marad ez a közép-európai kaland, úgy a magyar filmesek is megőrzik őt emlékeikben. A Michael Madsen filmek sokfélesége és karakterei mára filmtörténeti jelentőséggel bírnak, míg a sorozatok révén a tévéképernyőn is generációk ismerhették meg őt.

Michael Madsen most elment, de emléke – és azok a bizonyos felejthetetlen esték – tovább élnek azokban, akik ismerték. És akik együtt nevettek, dolgoztak, buliztak vele.