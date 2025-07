Gólyahír! Úton van a Megasztáros negyedik gyermeke, kislányt sejt az énekes

Szilágyi József élete népmesébe illő: gyerekkorában szegényes körülmények között, de annál nagyobb szeretetben nevelkedett két öccsével. Családja a jobb megélhetés reményében Ausztriába költözött, ahol Józsi jelenleg is él a szeretteivel. A Megasztár 7 meghozta az átütő sikert, és a magánélete is fantasztikus fejleményekben bővelkedik.

A Megasztár 2024-es évadának énekese, Szilágyi József örömteli hírt jelentett be lapunkon keresztül (Fotó: Facebook)

A Megasztár kedvence elképesztő híreket mondott

„Bőkezűen méri az Isten a kincseket a családomban!” – fogalmazott mosolyogva Szilágyi József. A Megasztár felfedezettje több gólyahírt is bejelentett a Borsnak nyilatkozva.

„Iker unokahúgaim születtek szerdán – újságolta. – A kisebbik öcsémnek már van egy lánya, és most még kettő is született” – mosolygott. „A középső öcsémnek is van már egy fia…” – sorolta, majd csodálatos hírt jelentett be, először a Borsnak.

Nekem a feleségemmel pedig három fiunk született, és most már elárulhatom: úton van a negyedik gyerkőc is!

„Még nem mutatta meg magát teljesen az ultrahangon, de úgy érzem, kislány lesz. Mókás, de mikor megtudtuk, hogy öcséméknél lányok születnek, szerettem volna, ha édesanyám után Ilonának nevezik el egyiküket. Végül más neveket választottak, én pedig még mondtam is viccelődve, hogy na majd akkor nekem lesz egy lányom, aki Ilona lesz! Bemanifesztáltam ezt, ugyanis a kijelentésem után néhány héttel megtudtuk, hogy a feleségem, Viktória újra áldott állapotban van” – idézte fel az énekes.

Bővül a család! Szilágyi József gyerekeinek száma négyre nő

„A családomban a gyermekáldás a legnagyobb kincs, számunkra ez a gazdagság. A legnagyobb öröm számomra, hogy a szüleim, akik 36 éve házasok, nagy szegénységből jöttek Nyírbátorból, gyakorlatilag egy kunyhóban indították a közös életüket, most ekkora szerető családban élhetnek. Lehet, hogy a testvéreimmel nem tanultunk ki szakmákat, de tisztességes, becsületes, családszerető embereket faragtak belőlünk.”

Már nagyon várják a negyedik gyermeküket (Fotó: Szilágyi Józsi)

„A születendő gyermekemmel együtt már nyolc unokájuk lesz! Egész életemben együtt éltünk, most Ausztriában is, számunkra a családi összetartás mindennél fontosabb. Mikor a feleségemmel megszületett az első fiunk, és autizmussal diagnosztizálták, eldöntöttük, hogy nagy családot szeretnénk köré, akik majd akkor is gondját viselik, amikor mi már nem tudjuk. Nem tudok elégszer hálát adni Istennek, amiért mindent megad nekem, amire vágyok.”