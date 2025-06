A Megasztár felfedezettje elárulta, mit dolgozik, míg beindul a karrierje

Szilágyi József története mesekönyvbe illő. A Megasztár 7 felfedezettje szerény körülmények között nevelkedett, de kitartása és szorgalma egyenesen a TV2 tehetségkutatója színpadára juttatta. Vágya, hogy egy napon csak a zenélésből tarthassa el családját. Ez egy hosszú és rögös út, de az első lépéseket kétségtelenül megtette már.

Szilágyi József a Megasztárnak köszönheti az ismertséget, most pedig új és új dalokkal szeretné meghálálni a közönség szeretetét (Fotó: Facebook)

„Januárban még nem igazán tudtam, merre vagyok arccal”

Szilágyi Józsi Megasztáros szereplésével mindenki szívébe belopta magát, nem csoda, hogy sokan várták hatalmas szeretettel első dalát, és nyárra több fellépésre is készül.

„Hála Istennek, most már tudom, hogyan egyeztessem össze a családi életet és a zenei pályát” – kezdte a Borsnak nyilatkozva a Megasztár felfedezettje. „Januárban még nem igazán tudtam, merre vagyok arccal” – viccelődött.

Szilágyi József szeretne csak a zenélésből megélni

Szilágyi Józsi családja évek óta Ausztriában él, ahol a Megasztár előtt és után egy ideig taxizással kereste a kenyerét.

Egy ideje már nem taxizom, mert nem ment az éjszakázás. Azt az életmódot nem tudtam összeegyeztetni a stúdiózással, a fellépésekkel. A két öcsémmel most egy étteremben dolgozom konyhai kisegítőként Graz-ban.

„Ez nagyon ideális, mert amikor a zenei teendőim elszólítanak, a testvéreim be tudnak ugrani helyettem. Most jól működik így, de ha beindulnak a fellépések, felkérések, stúdiózás, akkor kényelmesebb lesz visszaköltözni Magyarországra. Szeretném, ha a gyerekeim is kicsit nagyobbak lennének az esetleges költözésnél” – magyarázta a jelenleg Ausztriában élő énekes.

„Számomra Magyarország az otthon, és az is egyértelmű, hogy csak magyar nyelven fogok énekelni, hiszen az a legszebb a világon!” − szögezte le Józsi, akinek nemrég debütált első klipje.