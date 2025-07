Marics Peti kezében minden arannyá válik - Már csak ez az egy dolog hiányzik az életéből!

Marics Peti tehetsége, karizmája és kitartása révén nemcsak a Z generáció egyik meghatározó alakjává vált, hanem a teljes magyar könnyűzenei palettán is komoly helyet foglalt el. Nevét eleinte még kevesen ismerték, s bár a közösségi média adta lehetőségeket jól használta, az igazi áttörést a ValMar hozta meg számára.

Marics Peti Hogyan tudnék élni nélküled filmben alakított karaktere is egy laza srác volt(Fotó: Bánkúti Sándor)

Marics Peti szó szerint berobbant a köztudatba

Egyik barátjával 2018-ban álltak össze, így alakult meg a ValMar duo, nevüket pedig Valkusz Milán és Marics Peti vezetéknevéből rakták össze. A srácok egyébként gyerekkoruk óta ismerik egymást és eleinte angol nyelvű dalok feldolgozását töltötték fel YouTube-ra. Első, debütáló kislemezük hamar nagy népszerűségre tett szert, két hét alatt átlépte az 50 ezres megtekintést. Az új dalok folyamatosan készültek, a fiúkat egyre több helyre hívták koncertezni. 2022-ben jelent meg eddigi legnagyobb slágerük, az Úristen, amelyet Szikora Róberttel közösen készítettek.

A dalt kevesebb mint egy hónap alatt hatmillióan néztek meg, mostanra pedig, három évvel később átlépte az ötvenmilliós megtekintést, ami egészen őrületes teljesítmény. Az energikus előadásmód, a fiatalos szövegek és a fülbemászó dallamok eszméletlen sikereket hoztak a srácoknak, noha egyértelműen Peti személyisége viszi a show-t, akinek gyakorlatilag lábai előtt hevernek a tinilányok.

A televíziós sikerek sem kerülték el

Peti sármos külsejére és zsivány lazaságra a tévés szerkesztők is felfigyeltek, így Peti a Sztárban Sztárban is megmutathatta tehetségét. Játékossága, humorérzéke és zenei tudása elnyerte a nézők szívét, és újabb rétegek ismerték meg őt, immár nemcsak énekesként, hanem televíziós személyiségként is. Nem csoda, hogy ezek után már szinte csak kisebb kihívást jelentett számára, hogy a Dancing with the Stars színpadán is bizonyítson, ahol Stana Alexandra partnereként egészen a döntőig menetelt. Marics Peti számára egyre inkább úgy tűnik, hogy nincs lehetetlen, később például a Zsákbamacska című műsort is vezette, tavaly pedig a Megasztár zsűritagjaként debütált. Bármilyen produkcióhoz nyúl hozzá, sikeressé válik.