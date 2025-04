Mi lesz ebből? Zsűritag lesz T. Danny

A Ki Mit Tube újabb három ismert zsűritagot leplezett le: Kiss Ádám humorista, Felcser Máté, a Punnany Massif frontembere és Cinthya Dictator vizuális művész is csatlakozik az online tehetségkutatóhoz. A verseny tíz év után tér vissza a One Magyarország főtámogatásával és olyan produkciókat keres, amelyekben nemcsak a tehetség mutatkozik meg, hanem egyediek, őszinték és emlékezetesek is. A nevezés április 25-én indul a tehetségkutató weboldalán.

T. Danny"> T. Danny ezúttal zsűritagként próbálja ki magát, a Ki Mit Tube versenyzőit véleményezi majd, három új zsűritag is lelepleződött (Fotó: TV2)

Lehull a lepel a Ki Mit Tube zsűrijéről

A Ki Mit Tube zsűrijében neves előadóművészek, tartalomgyártók és influenszerek foglalnak helyet, akik saját készítésű videóikban reagálnak a versenyzők produkcióira, így a Ki Mit Tube nem csupán verseny, hanem egy aktív, közös alkotói tér is. A kilenc fős zsűriből a szervezők már elárulták három zsűritag kilétét: T.Danny, Bánki Beni és GoodLike Marci is részt vesznek az új évadban az értékelésben. Most pedig újabb három hírességet jelentett be a Ki Mit Tube: Kiss Ádám, humorista, Felcser Máté, a Punnany Massif frontembere és Cinthya Dictator, vizuális művész is csatlakozik a műsorhoz.

Kiss Ádám az egyéniséget figyeli, Cinthya Dictator az őszinteséget

Kiss Ádám, az egyik legismertebb magyar stand-up előadó, a Ki Mit Tube visszatérő zsűritagja, aki a 2015-ös évad után idén is visszatér a zsűribe, hogy új tehetségeket fedezzen fel – elsősorban a humor műfajában.

„A Ki Mit Tube egy komplex tehetségkutató, ahol nem csak azt nézzük, ki tud szépen énekelni. Itt megfér egymás mellett a zene, a slam, a humor, a tánc – és ez a formátum nekem nagyon bejön. A humoros tartalmaknál különösen fontos az egyéniség, a világlátás – és az a bizonyos minimális kattantság is, ami ehhez a műfajhoz kell, hiszen ezek nagy valószínűséggel megjelennek majd az alkotásokban is. A humoristáknál mindig az lesz a nyerő és a sikeres, aki önazonos és akivel tudnak kapcsolódni. Én ezeket a tulajdonságokat keresem a jelentkezők között” – nyilatkozta a humorista.

Cinthya Dictator fotóművészként és tartalomkészítőként is aktív, célja, hogy a közösségi média gyakori felszínessége helyett valódi mondanivalót közvetítsen. Zsűritagként is az egyedi látásmódot, őszinteséget és kreatív bátorságot keresi majd a versenyzőkben.

Ne akarjatok egyszerűen jók lenni – akarjatok őszinték lenni. Merjetek furák, mások, emlékezetesek lenni. A középszerűség a legunalmasabb dolog. Egy produkció akkor igazán erős, ha nem csak a szemnek szól, hanem a léleknek is. A siker pedig nem a tökéletességből jön, hanem az egyediségből

– tanácsolta Cinthya Dictator a jelentkezőknek.