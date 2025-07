Hunyadi Donatella a csúcsra tör: Hatalmas lehetőségek várnak rá

Olyan hivatástudat és elszántság munkál ebben a fiatal lányban, ami minden irányból megsüvegelendő. Hunyadi Donatella kamaszlányként határozta el, hogy klasszikus énekesi diplomát szerez, majd a cél teljesítése után elkapta a gépszíj és megszerezte a mesterdiplomáját is. Így vált belőle oratórium- és dalénekes. Mindeközben szépen lépkedett előre a modellkarrierjében is, de belátta, hogy az ő útja valójában a zene, így a kifutók és fotózások világát egy kicsit háttérbe szorította és felvételizett a Magyarországon, de talán a világon is legmagasabb szintet jelentő operaénekes szakra. Nos, Kiszel Tünde lánya egy amolyan hálaadó posztban jelentette be, hogy sikerrel járt, így élete talán legszebb és bizonyosan legnehezebb két éve előtt áll.

Hunyadi Donatella egyre ismertebb név a szakmában (Fotó: Facebook)

Hunyadi Donatella: „A rám váró két év kemény, de csodálatos lesz”

„Őszintén mondom, szinte az esélytelenek nyugalmával álltam neki a háromkörös felvételinek.

Hihetetlenül nehéz felvételt nyerni, hiszen sokszoros a túljelentkezés, de bejutottam, amit szinte még fel sem fogtam

– kezdte lapunknak a Dancing with the Starsban is nagyot alakító Hunyadi Donatella, akit éppen egy tengerparti nyaraláson értünk utol.

„A rám váró két év kemény, de csodálatos lesz. Ha megszerzem az operaénekes diplomát, akkor a lehető legtöbbet kihoztam a tanulási lehetőségeimből ezen a területen. Persze életem utolsó kiadott énekhangjáig fogok tanulni, mert ez a pálya ilyen” – tette hozzá az énekesnő.

Hunyadi Donatella éppen külföldön nyaral:

„Mindannyian az ő magaslataiba vágyunk...”

Két év nem kevés idő, így talán korai a kérdés, hogy Hunyadi Donatellában milyen karrierálmok munkálnak, de tény, hogy ha végez a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem operaénekes szakán kinyílhatnak előtte a világ legnagyobb operaházainak és kőszínházainak kapui. Donatella nem is tagadja, kacérkodik a gondolattal, hogy amolyan világjáró klasszis véljék belőle.

Az utazás az egyik lételemem. Hiszem, hogy a világot látni az egyik leginkább személyiségépítő dolog.

„Egy operaénekes pedig bőven kaphat lehetőséget arra, hogy kőszínházról-kőszínházra járva álljon közönség elé. Ugyanakkor imádom Magyarországot és benne a csodálatos Magyar Állami Operaházat. Nem titkolt vágyam az is, hogy egy szép napon ott legyek társulati tag. Számomra és szerintem a generációm számára most Anna Jurjevna Nyetrebko a történet teteje. Mindannyian az ő magaslataiba vágyunk és akkor is megteszek ezért mindent, ha az ő szintje, most lehetetlen küldetésnek látszik is” – nevetett Hunyadi Donatella.