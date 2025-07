Most jelentette be Horváth Gréta, megtörtént vele a csoda: "Sírtam a maszkban"

Horváth Gréta Egyiptomban nyaral, élményeiről már több Instagram-bejegyzést is közzétett, azonban most azt is elárulta, hogy valóra vált egy álma az utazás során.

Horváth Grétának felejthetetlen élményben volt része, ugyanis delfinekkel úszott a Vörös-tenger kristálytiszta vizében. Az élményről rengeteg fantasztikus képet posztolt követői számára.

Úsztam a saját élőhelyükön a delfinekkel. Szavakkal leírni nem tudom nektek, milyen érzés volt ezt látni, megélni, érezni. Nézni a csordát, azt, hogy jönnek felénk, nagyon közel, egy karnyújtásnyira. Sírtam a maszkban, mert nem fogta fel az agyam, hogy ez a valóság

- írta a Farm VIP egykori döntőse az Instagramon.

Gréta hozzátette azt is, hogy nem tudja elviselni, ha az állatokat fogságban tartják, így ezt az opciót számításba sem vette.